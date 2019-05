Home » Voyage Pourquoi l’Afrique du Sud est la destination à la mode ? Voyage Pourquoi l’Afrique du Sud est la destination à la mode ?

L’été approche à grands pas. L’heure de préparer ses vacances est proche pour une majorité de foyers français. Si l’Hexagone reste toujours apprécié pour son choix de destination, l’étranger garde la cote chez les vacanciers. Et ces dernières années, un pays semble se faire une place au soleil : l’Afrique du Sud. Avec un territoire riche en paysages à couper le souffle et des atouts naturels incroyable, ce pays est devenu lentement mais surement une des destinations favorites des français. Zoom sur ce pays qui a été profondément transformé ces dernières années.

Un pays aux richesses naturelles incroyables

L’Afrique du Sud fait à peu près deux fois la superficie de la France, ll vous sera donc impossible de faire le tour complet de ce pays en un seul voyage. Si la capitale Johannesburg reste historique, cette ville est peu choisie par les touristes. Malgré les idées reçues, la sécurité en Afrique du Sud ne pose pas de problème particulier pour les touristes si ces derniers n’agissent pas inconsciemment. Mais le plus beau reste ailleurs… En effet, dans le nord du pays se trouve toutes les réserves naturelles avec des richesses naturelles incroyables. On pense au parc Kruger dans le nord est du pays ou Umfolozi plus au sud. Au programme ? Éléphants, lions, léopards, buffles, rhinocéros (appelés localement Big Five) mais aussi des hippopotames, zèbres, girafes…

Des circuits sur mesure

Afin de ne pas perdre la moindre minute de votre séjour sur place, les circuits sur mesure représentent la meilleure solution pour découvrir l’Afrique du Sud. Outre la possibilité de respecter chaque budget, la liberté de chaque voyageur est fondamentale. Pour les plus aventuriers, il existe des formules “autotour” qui permettent d’avoir une assistance dans vos choix d’itinéraires, location de véhicules et lieux d’hébergement. Une vraie sérénité pour un voyage personnalisé. Voilà pourquoi on a tendance à vous conseiller des sites spécialisés comme Afrique du Sud Découverte pour faire de votre voyage sur place un succès total.