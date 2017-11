Home » Actu Retour surprise de l’émission Pékin Express Actu Retour surprise de l’émission Pékin Express

Après quatre longues années d’absence, le retour de l’émission télévisée Pékin Express est annoncé. L’émission sera diffusée sur M6 dont la politique de faire du neuf avec du vieux marche bien ces temps-ci. On a assisté au retour de Nouvelle Star, maintenant on peut être heureux d’apprendre celui de Pékin Express.

Une annonce dont se réjouissent les téléspectateurs

Pékin Express est l’une des émissions cultes de M6, ce sera donc un plaisir pour de nombreuses personnes de la suivre à nouveau. En ce qui concerne l’inscription Pékin Express, il est recommandé de le faire au plus vite. En effet, les inscriptions ont débuté le 12 septembre et elles se terminent en fin décembre. Rappelons qu’il faut être âgé de 18 ans et plus pour pouvoir participer à l’émission. Les candidats retenus devront également être disponibles 40 jours dès le début de 2018.

Pour la petite histoire, Pékin Express est un jeu d’aventure au même titre que La carte aux trésors ou Koh-Lanta. C’est en 2006 que la première saison de l’émission a été diffusée sur M6. Le but du jeu étant de parcourir différents pays en duo, avec pour budget la modique somme d’un euro par personne par jour. Depuis les derniers passages de l’émission, une trentaine de pays ont été traversés, notamment le Kenya, la Chine, l’Argentine, les Etats-Unis, l’Australie, Cuba, etc. Tout au long de ces années, les adeptes de Pékin Express ont eu le plaisir d’avoir Stéphane Rotenberg comme présentateur et ce sera encore le cas pour l’édition de 2018.

Le retour tant sollicité

Pékin Express revient après quatre ans d’absence pour une onzième saison inédite. A cet effet, les candidatures ont été lancées par la chaîne de télévision française M6. Compte tenu du fait l’émission avait été suspendue suite à un problème de baisse d’audience, les dirigeants de la chaîne espèrent que les téléspectateurs répondront présents pour cette nouvelle saison. D’ailleurs, après estimations, les dirigeants affirment qu’il était temps de relancer Pékin Express, surtout qu’une pétition a été lancée sur Facebook pour solliciter le retour de l’émission.

Par ailleurs, les pays sélectionnés pour le tournage ne sont pas encore connus, mais cela ne saurait tarder. Le fait de laisser le suspense sur cette information attise la curiosité et l’enthousiasme des téléspectateurs et cela est plutôt bon signe pour la suite des événements. Ainsi, le rendez-vous est pris pour début 2018 pour le tournage de Pékin Express et la diffusion sur M6 devrait suivre quelque temps après.