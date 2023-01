Retour sur le succès du magazine France Dimanche

En France, le magazine France Dimanche est une des plus importantes publications de presse concernant l'actualité people. Depuis plusieurs années, il s'agit d'une véritable référence pour être au courant des dernières nouvelles sur la vie des stars françaises. Quel est le prix d'un abonnement à ce magazine people ? Quelles sont les différentes rubriques qu'elle propose ? Découvrez-en un peu plus ici sur ce magazine français.

Les débuts de France Dimanche

C'est le 10 aout 1946 que le premier numéro de France Dimanche apparait dans les kiosques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le magazine est prévu pour être un complément de l'ancien quotidien généraliste français France-Soir. Jusqu'en 1956, France Dimanche se concentre sur les informations politiques et générales, ce qui fait chuter les ventes d'exemplaires entre temps. S'inspirant des tabloïds anglais de l'époque, le magazine décide de se recentrer sur la vie des stars et des têtes couronnées.

Ce changement de ligne éditoriale est un succès avec des ventes qui iront jusqu'à 2 000 000 d'exemplaires fin 1957. Le magazine conserve son succès auprès des Français en s'adaptant au fil du temps aux besoins d'information people de son lectorat. En 2019, le groupe de presse CMI devient l'actionnaire majoritaire dans la société Hachette Filipacchi Médias (groupe Lagardère Active). L'éditeur de France Dimanche change alors d'appellation, il s'agit désormais de CMI Publishing.

Quel est le prix du magazine France Dimanche ?

Si vous décidez d'acheter le magazine France Dimanche, vous le paierez 1,70 euro. La meilleure solution reste donc d'opter pour une formule d'abonnement. Le prix d'un abonnement à France Dimanche varie selon la formule choisie :

mensuelle,

semestrielle,

annuelle.

Le magazine propose actuellement des réductions promotionnelles pour l'ensemble des offres d'abonnement. L'abonnement mensuel résiliable à tout moment est facturé à 4,60 euros au lieu de 6,80 euros. L'offre semestrielle qui donne droit à 26 numéros est accessible au prix de 29,90 euros au lieu de 44,20 euros. Pour recevoir 52 numéros sur 1 an, l'offre est proposée à 59,90 euros au lieu de 88,40 euros.

Les offres d'abonnement au magazine France Dimanche sont proposées avec la garantie « satisfait ou remboursé ». L'abonnement permet de profiter de la livraison gratuite de chaque numéro paru. En tant qu'abonné, il est possible de bénéficier d'une version numérique offerte (version PDF, contenu identique au magazine papier) dès la sortie du numéro. Avec un smartphone, un PC ou une tablette, vous pouvez ainsi entrer dans la vie des stars et découvrir plusieurs thèmes centrés sur la vie de tous les jours.

Le lecteur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à partir de la réception du premier numéro de magazine. Le magazine publie aussi des hors-séries disponibles à l'unité. Le prix de ces éditions est toutefois plus élevé que l'hebdomadaire et est consacré à une thématique, comme la vie d'Elisabeth II ou de Jacques Chirac.

La fréquence de publication de France Dimanche

Magazine de presse hebdomadaire, France Dimanche traite chaque semaine de tous les faits marquants qui constituent l'actualité de vedettes les plus en vue du moment. Vous saurez tout des tragédies, des bonheurs, des histoires passionnelles ou encore de la vie de famille des plus grandes personnalités du monde. Chaque numéro de 20 pages parait chaque vendredi en kiosque.

Pourquoi le magazine France Dimanche plait-il autant ?

Au fil des années, le magazine people a toujours su présenter de manière aguichante et croustillante toutes les dernières informations concernant les têtes couronnées, les stars de cinéma, les musiciens ou les sportifs. Le magazine s'est construit une belle réputation en apportant une information fiable et de qualité pour chaque numéro publié.

France Dimanche s'évertue depuis 70 ans à informer sur le monde des stars avec une plume qui sait au mieux ne pas heurter les sensibilités du plus grand nombre. De la belle narration et un registre émotionnel captivant… Voilà quelques ingrédients phares du succès d'un des magazines people les plus lus dans l'Hexagone.

Une immersion dans la vie intime des vedettes

Le plus ancien des magazines people de France dispose d'une rédaction d'experts pour s'intéresser aux nouvelles people les plus croustillantes du moment. France Dimanche a toujours su être en phase avec son époque. À travers de longues pages rédactionnelles, chaque numéro de l'hebdomadaire embarque les lecteurs dans un enrichissant et passionnant voyage à la découverte des derniers scoops. Si vous êtes un passionné de l'actualité people, ce magazine vous permet de découvrir avec intensité et émotion les faits marquants des meilleurs moments de vie de vos stars préférées. Vous découvrirez au fur et à mesure le véritable film à suspens que constitue la vie d'une personnalité people.

Réussite professionnelle, deuil, maladie, naissance, mariage, drame, amour, rupture amoureuse… Vous pourrez entrer chaque vendredi dans l'intimité des personnalités françaises en vogue. Vous pouvez profiter des interviews exclusives avec confidences inédites de vos stars préférées afin d'en découvrir un peu plus sur leur vie publique ou privée. Le magazine sélectionne aussi des photos avec le plus grand soin pour agrémenter l'expérience de lecture.

Des rubriques complémentaires tout aussi alléchantes

Si l'actualité people demeure le fer de lance de chacune des parutions du magazine France Dimanche, il faut aussi souligner la présence de rubriques féminines très intéressantes. Ces rubriques concernent les jeux, l'astrologie, la cuisine, la santé, le bien-être, la nature et les animaux. La remarquable qualité de développement de ces rubriques hebdomadaires explique aussi en partie le succès du magazine people auprès des Français.

Dans la rubrique « cuisine », vous pouvez découvrir des idées de recettes culinaires simples et rapides à réaliser pour passer un beau week-end en famille ou en amoureux. Les pages « Pratique » vous informent sur les idées shopping tendance pour rafraichir votre garde-robe sans se ruiner. La rubrique « Santé » est un condensé d'informations pour améliorer la santé et le bien-être au quotidien en adoptant un mode de vie sain.

L'horoscope et la rubrique « Nature et Animaux » par Laurent Cabrol sont aussi des pages très appréciées par les lecteurs du magazine people n° 1 de France. Pour vous distraire, des pages « Jeux » font aussi partie des rubriques complémentaires proposées. Il s'agit d'une excellente manière de s'informer sur l'actualité people en décompressant et en passant un bon moment.

Pour connaître toute l'actualité de vos stars préférées, France Dimanche est le magazine qu'il vous faut. Souscrivez un abonnement pour lire les histoires les plus intéressantes sur la vie des célébrités et profiter des rubriques utiles dans votre quotidien.