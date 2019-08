Home » Voyage 4 conseils pour un week-end à Washington Voyage 4 conseils pour un week-end à Washington

En 2018, presque deux millions de français sont partis en touriste vers les Etats-Unis. Ça vous a donné envie ? Si la côte est sur votre itinéraire, passez absolument par la capitale américaine : Washington DC. Et si votre périple ne vous laisse que quelques jours pour visiter cette ville, pas de souci ! Suivez ces 4 conseils pour profiter au maximum de votre week-end à Washington.

Préparez bien votre court séjour

Si vous n’avez que 2 ou 3 jours pour visiter Washington, mieux vaut bien vous préparer. La ville regorgeant de monuments, mémoriaux et musées, il va falloir faire des choix et prévoir de bonnes chaussures. Une fois clair sur les principaux sites à voir, les musées à visiter, les balades à faire, renseignez-vous sur les festivités qui auront lieu durant votre passage. Feux d’artifice, défilés, festival, spectacle de sons et lumières, il serait dommage de passer à côté.

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez également faire appel à un spécialiste de la ville pour visiter Washington avec un guide. Lors d’une visite à pied et animé en français, vous découvrirez les lieux incontournables de la ville, sans avoir à vous soucier de l’organisation ou de la barrière de la langue.

Les endroits emblématiques

En tant que capitale américaine, Washington DC comprend plusieurs endroits incontournables comme la Maison Blanche et le Capitole. D’ailleurs, si vous réservez un tour de la ville, le guide vous y emmènera forcément. Mais si vous décidez de faire votre propre parcours, vous pourrez facilement voir les principaux monuments en un week-end.

Commençons par le National Mall. C’est le fameux parc qui relie le Capitole au Lincoln Memorial, en passant par le Washington Monument et le célèbre bassin réfléchissant les monuments. Longue de plusieurs kilomètres, son nom vient de l’anglais britannique ou « grande avenue » et n’a rien à voir avec un centre commercial ! Pour en faire le tour et en s’attardant sur tous les mémoriaux qui la bordent, comptez une bonne matinée.

Bien sûr, votre journée sur le National Mall ne serait pas complète sans un passage par la Maison Blanche. Malheureusement les touristes étrangers ne sont plus admis dans la Maison Blanche depuis quelques années. A la place, le White House Visitor Center est une bonne source d’information. Allez quand même flânez devant, cherchez les tireurs d’élite sur le toit et n’oubliez pas le Lafayette Square dont la statue centrale est celle du fameux marquis.

Tout le long du National Mall, vous aurez également accès à de nombreux musées aux thématiques variées ainsi qu’à un jardin botanique. Ne vous privez pas de ces belles visites, ils sont tous gratuits.

Des restaurants pour tous les goûts

La réputation des États-Unis ne vient pas de leur cuisine raffinée. Sachez tout de même que Washington se flatte d’avoir 16 restaurants étoilés Michelin. Le Inn à Little Washington a même gagné sa troisième étoile dans le guide 2019 !

Pendant votre visite à Washington, prévoyez des repas légers pour midi et faites-vous plaisir le soir avec un bon repas au restaurant.

Sur le National Mall et ailleurs, vous trouverez facilement de la restauration rapide: pratique pour le déjeuner ! Rendez-vous dans un food truck, une de ces camionnettes aménagées en cuisine sur roue. Faites confiance aux queues pour choisir, ils sont témoin de bonne qualité.

N’hésitez pas à choisir le Swizzler Gourmet Hot Dogs pour déguster un hot-dog made in US, ou le restaurant GCDC Grilled Cheese Bar pour un authentique sandwich au fromage toasté.

Et pour un petit en-cas bien mérité, direction le Sticky Fingers, un salon de thé très apprécié à Washington.

Pour finir en beauté

Avec tous ces lieux emblématiques à visiter, vous serez bien occupés pendant deux jours. Mais Washington DC vous réserve aussi d’autres sorties agréables, plus éloignées du traditionnel circuit historique.

Pourquoi ne pas essayer une promenade dans un des parcs de la ville ? Le poumon de Washington est le Rock Creek Park, une immense forêt qui s’étend du nord au sud. Si vous avez une voiture, l’Arboretum national des États-Unis vous surprendra par son étendue et des colonnes dignes d’un temple grec surgi de nulle part. La raison de leur présence est plus prosaïque: quand le Capitole s’est coiffé d’une nouvelle coupole, les colonnes soutenant le portique se sont avérées inadaptées. Elles ont fini à l’Arboretum où elles font le bonheur des photographes.

Parfait pour vous détendre après vos visites culturelles, le Wharf ou le Yards Park. Situé à quelques pas du Mall et au bord de la rivière, vous y trouverez restaurants et bars, certains avec terrasse. Pour les plus jeunes, passez quelques heures au zoo de la ville leur fera vite oublier les musées. Les vedettes du zoo sont les pandas, cadeaux ou prêts de la Chine.

Conclusion

Commencez par la Maison Blanche et le National Mall le premier jour. Après une journée de marche, relaxez-vous dans un restaurant du Wharf. Le lendemain, après un jogging dans le Rock Creek Park, explorez un ou plusieurs des musées gratuits de la ville. Visiter Washington DC en deux jours est possible !