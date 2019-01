Home » Actu Retour sur le phénomène des trottinettes électriques Actu Retour sur le phénomène des trottinettes électriques

La trottinette, longtemps considérée comme un jouet pour enfant a cessé de l’être depuis peu. Et pour cause, de nombreuses personnes appartenant à la couche adulte louent ou achètent des trottinettes électriques pour leurs déplacements dans les régions urbaines.

Qu’est-ce qui explique ce regain d’intérêt pour ce moyen de déplacement ? Nous nous sommes penchés sur la question et vous proposons ici un retour sur le phénomène des trottinettes électriques.

Location et achat des trottinettes : un phénomène en pleine expansion

Les trottinettes électriques ont vu le jour aux États-Unis au cours de l’année 2000. Après le succès connu dans certaines villes américaines, elles ont été progressivement exportées à travers le monde. Certaines start-ups se sont d’ailleurs bâti une renommée en devenant spécialistes de la location et la vente de trottinettes électriques. À ceux-ci se sont ajoutés bon nombre de constructeurs mondiaux qui font aussi bien la construction que la réparation de ces engins.

On peut donc s’offrir une trottinette, avec l’assurance de pouvoir trouver un réparateur en cas de panne. D’un autre côté, on remarque un intérêt grandissant de la part de la population. Aussi, ils font des réservations en ligne au besoin pour ne pas se faire surprendre. L’une des adresses souvent utilisées pour cette opération est https://www.bouger-electrique.fr/. Vous y trouverez différents modèles de trottinettes avec leurs fiches descriptives, ainsi que le tarif de location.

Une activité écologique

La préservation de l’environnement fait sans doute partie des raisons majeures ayant stimulé le succès des trottinettes électriques à l’échelle internationale. Ce sont en effet, des engins dont le taux de pollution est relativement plus faible en comparaison aux moyens traditionnels de déplacement (voitures, scooters, trains, etc.). En d’autres termes, elles contribuent à réduire le taux d’émissions des gaz à effet de serre. En plus, c’est un moyen roulant pouvant circuler sur presque la quasi-totalité des routes existantes.

Des moyens de transport économiques

En location ou en achat direct, la trottinette électrique revient à un cout relativement faible en comparaison aux autres moyens de transport. Ceci explique sans doute l’intérêt de plus en plus grandissant de certaines entreprises pour cette solution, au profit de leurs employés. Par ailleurs, en optant pour cette dernière vous pouvez réaliser des économies considérables.

Supposons que pour vous rendre au bureau, vous devriez prendre le métro, puis continuer sur deux kilomètres environ avec un taxi ! Ceci vous reviendrait en moyenne à 5 euros pour l’aller et autant pour le retour. Par contre, si vous disposiez d’une trottinette, vous pourriez économiser près de la moitié de ce budget. Il faut donc y réfléchir sérieusement. Ajoutons qu’elle est adaptée pour les déplacements sur de courtes distances. On peut donc s’en servir pour aller à l’épicerie du coin, ou encore à la pharmacie.

Les trottinettes électriques : sûreté et fiabilité

Les motos et les voitures sont souvent sujettes à des infractions de tout genre. Avec la trottinette électrique, ce risque est considérablement réduit. Les modèles existants sont en effet, pour la plupart, de taille moyenne. En plus, elles sont pliables. Vous pouvez donc les emporter partout sans trop vous gêner. Perdre sa trottinette suite à un vol est donc presque impossible. En outre, cet engin à roulette offre une facilité de conduite déconcertante. Pas besoin d’être un pro pour s’y mettre. Sa conduite requiert toutefois l’obtention d’un permis. Prenez donc soin de vérifier les formalités à suivre pour l’obtention de ce précieux sésame dans votre région.

Plusieurs projets d’ordres communautaires sont en train d’être mis en œuvre pour faciliter l’accès de tous à des trottinettes électriques. Il faut donc profiter de ces opportunités pour s’en offrir.