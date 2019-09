Home » Loisirs Reconquête amoureuse : comment remettre le couvert avec votre ex ? Loisirs Reconquête amoureuse : comment remettre le couvert avec votre ex ?

Pour reconquérir votre ex et lui montrer à quel point votre relation est la plus belle qu’il ne vivra jamais, il vous faudra mettre toutes les chances de votre côté. Pour réussir cette entreprise, voici la méthode en 5 étapes qui vous assurera un succès garanti.

Réfléchissez à votre rupture

Perdre la personne que l’on aime est une douloureuse expérience que personne n’a envie de vivre. Souvent, une rupture amoureuse peut chambouler votre quotidien et vous emmener à adopter un comportement qui ne fera que faire fuir votre partenaire.

C’est dans ces moments qu’il convient de garder les idées claires et ne pas poser des actes qui pourraient entraver votre tentative de reconquérir l’amour de votre vie. C’est le moment de réfléchir aux causes ayant entraîné à la cassure et remettre les choses à plat.

Décidez d’être heureux

Avant toute chose, même si vous avez du mal à supporter la rupture, il faut vous reprendre en main. La pire chose que vous puissiez faire est de vous morfondre et de vous laisser aller à la douleur.

Vous devez vous montrer sous votre plus beau jour et être heureuse est la meilleure preuve que vous surmontez la situation. Si vous voulez réellement récupérer votre ex, il va vous falloir de la patience et surtout faire preuve d’une belle confiance en vous.

Gagnez en assurance

La confiance en soi est une attitude qui relève presque de l’aphrodisiaque. Une femme ou un homme rempli d’assurance possède un charme attirant auquel votre ex ne saurait résister.

Sachez exprimer votre amour à votre ex-partenaire en faisant preuve d’audace, mais en restant dans la subtilité. Surtout, n’essayez pas de forcer la situation et assurez-vous que les sentiments sont partagés.

Prenez soin de vous

Ce n’est pas parce que vous vivez une période douloureuse que vous devriez vous négliger. Prendre soin de vous et de votre apparence est une preuve de force et de courage. Cela vous permettra également de vous réinventer aux yeux de votre ex et à ce moment de pouvoir enclencher le mécanisme de séduction.

Passez en mode séduction

La dernière étape pour une reconquête amoureuse qui aura l’effet escompté, c’est de passer en mode séduction. Pour ne pas risquer de vous prendre un râteau, une bonne discussion s’impose avec votre ex.

Vous devrez bien évidemment jouer à fond la carte de l’amoureuse et lui montrer à quel point vous tenez à lui. Votre habilité résidera dans le fait de réussir à lui faire baisser sa garde pour mieux attaquer et le convaincre qu’un baiser, ça résout (presque) tous les problèmes.