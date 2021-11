Home » Actu Qui peut nous aider à trouver un logement ? Actu Qui peut nous aider à trouver un logement ?

Qu’il s’agisse de votre première recherche de maison ou non, vous aurez peut-être besoin de conseils et d’aide. Rassurez-vous : il existe des structures qui peuvent vous le dire gratuitement et vous aider à trouver votre toit, vous aider à comprendre les possibilités d’aide financière ou à résoudre un problème une fois installé.

Informez-vous et défendez-vous

Adil — Astuces Do Space

Les

agences ministérielles d’information sur le logement fournissent aux particuliers des conseils complets sur toutes les questions juridiques, financières ou fiscales liées au logement (relations propriétaire-locataire, propriété, copropriété, relations de quartier, etc.) et à la gestion de l’énergie du logement. Retrouvez les offres de location de logements sur le site Adil de votre département. adil36.org (Inde) adil41.org (Loir et Cher) adil45-28.org (Eure-et-Loir et Loiret)

Commission de conciliation ministérielle

Fournit des informations, des conseils et des solutions aux litiges entre propriétaires et locataires. Ces litiges peuvent concerner les frais, l’inventaire, la non-décence du logement, les réparations locatives, le dépôt de garantie, la réévaluation du loyer dans des cas spécifiques. L’accès à cette commission est gratuit et empêche la poursuite du litige devant les tribunaux. Il y a une commission dans chaque service. Informations de contact

Partenariats pour les consommateurs

Ils informent, aident et soutiennent les consommateurs. Ils vous aident à régler les litiges de la vie quotidienne, y compris le logement, soit à l’amiable, soit par le biais de poursuites judiciaires.

Quelques exemples :

Consommation, logement et cadre de vie (association nationale pour la défense des consommateurs et des utilisateurs)

Confédération nationale du logement

Confédération syndicale des familles

Union fédérale des consommateurs : que choisir

Associations familiales : unaf.fr (exemple : familles de France, familles rurales, etc.)

Association des consommateurs Force Ouvrière (Afoc)

Autres organisations

Vous pouvez également vous rendre dans un lieu d’accès à la loi : Maison de justice et du droit ou Point Justice. Ce sont des lieux d’accueil et une ligne téléphonique légale locale. Ils fournissent des informations juridiques confidentielles, des conseils et des consultations, ainsi qu’un accueil et un soutien particuliers aux victimes. Informations de contact.

Trouvez

Codhaj et services de logement pour jeuneshébergement

Destinés aux jeunes âgés de 16 à 30 ans, ces services vous informent et vous soutiennent individuellement et gratuitement dans votre recherche de logement :

annonces de recherche, propriétaires de contacts,

soutien aux demandes de logement (logement social, par exemple),

aide à la préparation des dossiers de demande d’aide financière.

Informations de contact dans le guide « Etre étudiant dans la région Centre-Val de Loire » (CRIJ Centre-Val de Loire), 2021-2022 : p. 32-33.

Zone de ressources en matière de logement (ERL)

À Orléans, l’ERL propose un service d’information et d’orientation : aide au logement individualisée (procédures, prévisions budgétaires, etc.), des actions collectives sous forme d’ateliers pratiques (recherche, droits et devoirs des locataires), sous-location mobile dans des parcs publics et privés. Les personnes en situation de précarité peuvent également bénéficier d’un soutien social pour accéder au logement ou y rester. Informations de contact.

Maison Habitat

La maison d’habitation Orléans Metropole offre :

un « bureau d’enregistrement pour les demandes de logement social », afin de simplifier les procédures pour les personnes à la recherche d’un logement social dans la région de la grande Orléans : soutien aux demandes de logement, informations sur le parc social et aide à la constitution du dossier. Cet organe de centralisation transmettra ensuite la demande à tous les prestataires sociaux intéressés,

la recherche de des solutions de logement adaptées,

des informations sur l’échange de logements sociaux,

des informations et des offres de coexistence solidaire intergénérationnelle,

des informations sur les subventions au logement, des ateliers informatifs gratuits.

Des ateliers gratuits sont régulièrement organisés pour vous aider dans la recherche d’un logement. maisonhabitat.orleans-metropole.fr

Relais de boîtier

Housing Relay est un service d’aide au logement dans le département de l’Indre. Il s’adresse à toute personne qui participe à un parcours de formation ou de professionnalisation. Il garantit :

la connexion des candidats à la location préapprouvés et des propriétaires,

des informations sur les droits et les obligations de location,

des conseils sur l’aide à l’accès au logement.

chateauroux-metropole.fr/maison-chambre/le-relais-logement-840.html

Réseau d’information jeunesse

Le JIP, la BIJ et le CRIJ vous informent gratuitement de tous vos problèmes de logement. Vous trouverez ici des ressources et des contacts utiles concernant la législation, l’assistance et les différentes manières de rester. Certains vous proposent des offres de logements privés.

Réseau de mission local

Les missions locales sont ouvertes aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne fréquentent pas l’âge scolaire. Parallèlement à votre projet professionnel et à votre recherche d’emploi, votre conseiller missionnaire local peut vous informer sur les procédures liées à l’accès au logement, vous orienter vers les structures de logement locales et vous aider au traitement des demandes d’aide financière et le logement social. Informations de contact.

Service social dans votre établissement d’enseignement ou de formation

N’hésitez pas à contacter un travailleur social directement au sein de votre établissement d’enseignement ou de formation. Sa mission est de vous informer, de vous guider et de vous accompagner face aux difficultés de votre vie quotidienne, notamment en matière de logement (recherche d’un logement, assistance à l’examen des demandes d’aide, etc.).

Crous d’Orléans-Tours (étudiants)

Le Crous d’Orléans-Tours gère des logements dans des résidences pour les étudiants de l’Académie Orléans-Tours et du label Lokaviz. Cette plateforme en ligne répertorie les offres de logement dans les résidences, mais également les offres en stock de location privée.

De plus, en cas de difficulté, vous pouvez être accompagné par le service social du Crous. Les travailleurs sociaux peuvent vous accompagner dans la recherche d’une solution et examiner les demandes d’aide financière ponctuelle provenant du fonds d’aide existant au Crous (Fonds national d’aide d’urgence aux étudiants) et d’autres organismes administratifs.

Plus d’informations à ce sujet ?

N’ hésitez pas à vous rendre au CRIJ, en BIJ ou en JIP, c’est gratuit, ouvert à tous, anonyme et sans rendez-vous. Vous y trouverez de nombreuses ressources et vous pourrez rencontrer un jeune informateur pour vous aider dans vos recherches.

Document utile

Guide « Trouver un logement — Centre-Val de Loire » (CRIJ Centre-Val de Loire), 2019.

