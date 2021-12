Qu’est-ce qu’un condensateur électrolytique et comment fonctionne-t-il ?

Il existe différents types de condensateurs parmi lesquels on distingue le condensateur électrolytique. En effet, le condensateur électrolytique diffère énormément des autres grâce à ses principales caractéristiques. De plus, sa fonctionnalité lui donne une certaine particularité parmi tant d’autres.

A travers le contenu de cet article, nous vous invitons à découvrir la réponse aux questions suivantes : qu’est-ce qu’un condensateur électrolytique ? A quoi sert-il vraiment ? Comment fonctionne un condensateur électrolytique ?

Qu’est-ce qu’un condensateur électrolytique ?

Le condensateur électrolytique est un type de condensateur qui utilise un certain liquide ionique. Il a généralement des capacités élevées dans de petites dimensions.

En effet, un condensateur électrolytique dispose de deux couches : diélectrique et film en métal. En son sein l’une des couches est composée d’un liquide ionique, qui est simplement une substance composée d’ions libres qui se comportent comme un conducteur électrique. Cette substance est connue sous le nom d’électrolyte.

A quoi sert un condensateur électrolytique ?

Comme tous les condensateurs, les condensateurs électrolytiques servent à stocker de l’énergie sous la forme d’une charge électrique. Par ailleurs, les condensateurs électrolytiques ont plus de capacités par unité de volume. Ils sont capables de supporter plus de courant que les autres condensateurs et possèdent une excellente réponse aux basses fréquences.

Compte tenu de ces deux caractéristiques de courant et de fréquence, ils sont largement utilisés dans l’étage de filtrage des alimentations, où la charge est stockée.

Principe de fonctionnement du condensateur électrolytique

Comme tout condensateur, le condensateur électrolytique est composé de deux plaques conductrices, qui sont face à face, séparées par un élément appelé diélectrique. En effet, on sait que dans un condensateur, la capacité est proportionnelle à la surface des plaques. Elle est inversement proportionnelle à la distance entre lesdites plaques. Alors, si la surface des plaques est grande, leur capacité le sera également.

De même, plus la distance entre les plaques est grande, plus l’isolation sera grande ainsi que la tension de fonctionnement sur le condensateur. Cependant, la capacité diminuera.

En fait, un condensateur électrolytique est utilisé pour divers travaux et possède plusieurs particularités et spécificités. De plus, nous disposons d’une large gamme de choix de condensateurs électrolytiques. Nous vous fournissons des modèles de condensateurs électrolytiques dont la capacité varie entre 0,1 μF et 220 mF et dont la tension de fonctionnement peut atteindre 500 V DC.

