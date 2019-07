Home » Actu Quels types de livres offrir à son enfant ? Actu Quels types de livres offrir à son enfant ?

Dès le bas-âge, les enfants tirent la grande partie de leur connaissance des livres qu’on leur lit ou qu’ils lisent. Vous devez donc en tant que parent, misez sur le caractère éducatif des livres. L’école ne pourra pas tout leur apprendre et vous non plus. Pensez alors à leur offrir des livres dont les thématiques pourront les aider à grandir sainement. Quels types de livres peut-on donc offrir à son enfant ? Nous y répondons plus bas.

Les livres de contes

Pour choisir un livre pour son enfant, il est important de connaître les goûts de ce dernier. Cependant, il existe des goûts qui sont communs à tous les enfants qu’ils soient des filles ou des garçons. Les livres de contes font partie de ces types de livres que la majorité des enfants apprécie.

Ce type de livres permet aux enfants d’avoir plus de créativité et avoir une imagination débordante. Vous serez surpris de savoir combien, les livres de contes sont éducatifs. Ils font d’ailleurs découvrir aux enfants quelques réalités de la vie. Notons tout de même que certains contes ont tendance à faire peur aux enfants et à les empêcher de dormir la nuit. Vous devez donc en tant que parent, savoir choisir les contes à leur lire ou à leur faire lire.

Les livres sonores

Les livres sonores peuvent être d’une grande aide lorsque l’enfant commence à découvrir la vie scolaire. Ils leur permettent de compléter les notions reçues à l’école. Les livres sonores pour la plupart reproduisent les cris d’animaux. Cela permet aux enfants d’associer un cri à un animal. Ils ont beau l’apprendre à l’école, c’est toujours mieux de l’entendre en vrai, même si ce n’est qu’une simulation. La maîtresse à l’école ne pourra pas forcément leur donner une idée des cris de tous les animaux. Les livres sonores sont susceptibles de combler ce vide.

Les imagiers

Les imagiers ont pour but d’activer la mémoire visuelle des enfants. On y retrouve des animaux, des fruits et bien d’autres choses. Les animaux sont dessinés en grand pour permettre aux enfants d’avoir une idée de leur taille réelle. Les images sont en principe suivies du nom de l’animal ou du fruit. Certaines éditions vont plus loin en accompagnant l’image d’un petit texte. Cela donne à l’enfant une idée plus précise de l’animal et de tout ce qui se rapporte à lui.

Les livres de coloriages

Les livres de coloriages sont un peu comme les imagiers, sauf qu’ici, les enfants devront eux-mêmes faire le choix des couleurs à attribuer aux animaux. C’est le livre idéal pour rendre ce qu’il a vu dans les autres livres et améliorer son coloriage. Dans ces livres, les images sont présentées en blanc-noir. Les enfants ont alors le droit de mettre les couleurs à main levée et sans l’aide des parents. Le but ici n’est pas de parvenir à la perfection dès le premier essai, mais plutôt de s’améliorer au fil de diverses colorations et d’apprendre.