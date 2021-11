Home » Actu Où se trouve la femme de ma vie ? Actu Où se trouve la femme de ma vie ?

Vous êtes follement amoureux d’une fille et vous vous demandez comment savoir si c’est la femme de votre vie. Tu as vraiment trouvé le bon ? Je vais vous expliquer comment vous en sortir le cœur dans cette vidéo.

Vous vous dites qu’elle est belle, élégante, gentille et gentille. Qu’avec elle, tu pourrais passer des heures à refaire le monde, sans voir le temps s’écouler… Tu te laisses même projeter dans le futur avec elle. Mais vous vous demandez comment savoir si c’est la femme de ma vie. Alors vous êtes au bon endroit, au bon moment. Messieurs, attention, nous allons tout (ou presque) vous expliquer dans cette vidéo !

Soyez conscient du coup de foudre

Comme vous le savez peut-être, nous sommes plus ou moins sous l’emprise de nos émotions et de nos sentiments. Il est si courant que nous confondons involontairement impulsion, désir, le désir, le court et le long terme.

Combien de fois ai-je vu des étudiants après leur formation, tomber amoureux de la première fille avec qui ils sont allés à un rendez-vous, embrassés, dormis… Ce n’est donc pas grave. Mais ce besoin d’amour et d’eau douce vient souvent d’un manque émotionnel cumulé.

Par exemple, lorsque vous êtes célibataire depuis plusieurs années ou que vous n’avez jamais connu d’histoire d’amour…

C’est pourquoi nous vous conseillons de prendre du recul et de ne pas vous laisser emporter par le torrent de l’amour, au risque de vous y noyer ! Parce qu’il est important de se poser les bonnes questions avant d’imaginer rencontrer la femme de votre vie.

Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques détails importants à examiner pour savoir si elle est la femme dans votre vie. Bien entendu, ce n’est pas une liste de contrôle. La fille avec qui tu es en ce moment (ou la future) peut être la femme de votre vie avec une seule de ces caractéristiques.

Mais une chose est sûre, plus vous trouvez de caractéristiques dans votre relation, plus votre relation a de chances de durer !

Vous respectez la liberté de chacun

En tant que couple, il est important de respecter la liberté de chacun. Ce qui signifie que si vous ou votre petite amie voulez continuer à voir vos amis et à passer du temps avec eux, c’est votre droit.

Sans trop y aller, bien sûr, puisque si vous êtes en couple, c’est passer un minimum de temps avec votre partenaire. Mais elle n’a pas le droit de vous reprocher de voir vos amis lors de la planification à l’avance et pas tous les jours.

Pouvez-vous également pratiquer les activités que vous aviez avant d’être dans une relation, ou de nouvelles, que vous avez découvertes par la suite ?

Depuis nouveau, c’est très important pour votre développement personnel. Parce qu’avoir rencontré la femme dans ta vie n’est pas une fin en soi.

Et une dernière chose est d’observer le temps que nous passons ensemble. Parce que comme pour tout, tout excès est mauvais. Par conséquent, il est bénéfique pour votre relation, de modérer vos entretiens. Parce que contrairement à ce que l’on croit, l’amour se nourrit presque autant par le manque que par la présence de l’être cher.

Elle vous valorise régulièrement

Pour savoir si votre petite amie est la femme de votre vie, vous pouvez rechercher ce qui suit.

Une femme amoureuse montre souvent verbalement à son petit ami. Qu’elle soit seule avec lui, entre amis ou ailleurs, elle apprécie régulièrement l’homme pour lequel elle a le béguin.

Les femmes ne sont pas fières d’être avec un homme, comme elles le font les hommes sont fiers d’être avec une femme. Lorsque la plupart des hommes sont fiers du physique de leur petite amie, les femmes sont fières de ce que leur homme signifie pour elle.

Il peut s’agir de sa réussite professionnelle, personnelle, de son statut social, de son intelligence, de son humour, de sa culture, de son physique ou de tout autre trait de caractère dont une femme peut être fière.

Vos maux de tête sont constructifs

Lorsque vous voulez connaître la valeur de votre relation, il est intéressant de vous interroger sur le bien-fondé des désaccords et leurs résolutions. Mais aussi sur leur nombre et leur répétition. Parce que chaque relation a ses maux de tête, sauf que certaines n’ont pas d’endroit où se trouver, ou devraient être traitées différemment.

Et le secret d’une relation durable réside en grande partie dans l’écoute et la compréhension de l’autre. C’est une femme dans votre vie devrait être capable de vous entendre lorsque vous n’êtes pas d’accord, et vous devriez aussi.

Vous devez vous assurer d’éviter autant que possible tout ce qui pourrait nuire à votre relation. Parfois, vous savez comment faire taire votre ego et faire preuve d’empathie.

Votre alchimie sexuelle

On dit souvent que les rapports sexuels sont à la base du couple. Personnellement, je suis à moitié d’accord. Ce serait comme dire que tous les êtres humains ont besoin des mêmes choses pour être heureux en couple. Ce qui n’est pas vrai.

Mais il est vrai que si la qualité de vos relations sexuelles fait partie de vos exigences, alors trouver quelqu’un qui sait les satisfaire ne peut que vous faire du bien ! Et bien mieux pour toi 🙂

En revanche, si votre partenaire n’a pas les mêmes désirs que vous et semble impossible de faire une concession à ce sujet, alors ce n’est sûrement pas la femme dans votre vie !

Tu ne veux pas d’autre femme

De toute évidence, forcément. Il n’y a aucun mot à utiliser car il est très évident. Mais quand tu rencontres la femme dans ta vie, tout le monde disparaîtra. Au moins, ils n’auront plus d’intérêt qu’il aurait pu avoir avant.

Donc, si tu te retournes toujours dans la rue quand tu rencontres une jolie femme, tu ne l’as probablement pas encore rencontrée de ta vie.

Quand chaque moment que nous passons ensemble est un vrai bonheur…

Une dernière chose que vous devez savoir si c’est la femme de ma vie est d’observer si chaque moment que nous passons ensemble est un vrai bonheur. Que vous soyez au restaurant, que vous regardiez une série sous la couette, que vous travailliez à côté, ou que vous vous ennuyiez, vous devez ressentez la joie d’être proche de votre proche.

Tu sais, les palpitations cardiaques, ce sourire qui ne sort jamais de nos lèvres, ce regard qui brille…

Si après quelques semaines ou quelques mois, vous leur avez perdu ces petites réactions émotionnelles, c’est mauvais signe pour la femme de votre vie !

Si vous avez validé toutes les observations que nous venons de vous donner, ou au moins une ou deux, alors vous pouvez vous poser les bonnes questions pour savoir si c’est la femme dans votre vie. Bien entendu, pour répondre à ces questions, il faut être le plus honnête possible.

Si vous avez un mauvais foie, vous le paierez plus tard…

Les questions importantes à vous poser avant de penser avoir trouvé les femmes de sa vie sont :

Est-ce que tu te vois et aimerais-tu vieillir à côté de lui ?

Si vous avez répondu « non », « je ne suis pas sûr », « je ne sais pas » ou « vous devez le voir », mauvaise réponse ! La seule bonne réponse est « oui ».

Lorsque vous pensez avoir rencontré la femme dans votre vie, il est très important de vous rappeler tout de suite que c’est pour la vie. Il est donc intéressant de se projeter pour avoir une idée de la force de nos sentiments.

Imaginez-vous vivre sous le même toit que vos enfants ?

Donc tout le monde ne veut pas avoir de bébé, d’accord. Ils ne vivent pas tous sous le même toit non plus, d’accord. Mais la grande majorité des relations vont dans ce sens. Il faut donc s’y préparer.

Est-ce que vous vous voyez vivre ensemble 7 jours par semaine ? Es-tu sûr de ne pas te fatiguer ? Imaginez-vous votre petite amie actuelle devenir la mère de vos enfants ? Pour fonder une famille ensemble ? Tu l’aimeras toujours autant pendant ses neuf mois de grossesse ? Saurez-vous l’aider tant qu’elle donnera vie à votre progéniture ?

Toutes ces questions sont importantes pour savoir si vous êtes avec la femme dans votre vie ou non.

Pourquoi est-ce elle, et pas une autre ?

La dernière question à vous poser est : pourquoi est-elle, et pas une autre ? Et la réponse à cette question doit être, parce que je ne peux pas aimer une autre femme autant qu’elle. Ou parce qu’il me complète parfaitement.

Vous devez être sûr de cela. Il ne faut pas avoir l’ombre d’un doute, il faut être sûr de soi ! Lorsque vous rencontrez la femme dans votre vie (enfin, si ce n’est pas la première fois), vous devriez vous en rendre compte assez rapidement !