Quels légumes surgelés ?

À l’opposé de certains légumes qui perdent en éléments nutritifs, il en existe d’autres qui sont beaucoup plus nutritifs en étant surgelés. Cela peut s’expliquer par le fait que le froid soit responsable du ralentissement de la dégradation de leurs minéraux. Voici une liste des légumes surgelés intéressants à choisir.

Légumes surgelés riches en vitamine A

Surgelées, les carottes ont une teneur en vitamine A beaucoup plus élevée que lorsqu’elles sont tout simplement fraîches. Il est important de noter que la vitamine A est essentielle pour le maintien d’une bonne vision. De même, elle participe au bon fonctionnement du système immunitaire. Les personnes ayant un régime alimentaire riche en vitamine A, ont généralement une belle peau.

Légumes surgelés riches en vitamine C et B9

Les petits pois sont des légumes qui affichent une forte teneur en vitamine C et B9 que quand ils sont frais. La vitamine C permet au système immunitaire de bien fonctionner et renforce les défenses antioxydantes de l’organisme. Elle facilite l’absorption du calcium d’origine végétale et également du fer. De plus, renforçant le processus de cicatrisation, la vitamine C a un impact positif sur la peau.

En ce qui concerne la vitamine B9, elle facilite la croissance des tissus maternels pendant la grossesse. Elle permet aussi à l’organisme de diminuer la fatigue et améliore la concentration, le raisonnement ainsi que la mémoire. Par ailleurs, les petits pois sont des légumes surgelés dotés de grandes propriétés anti-inflammatoires, ce qui permet d’éviter des maladies cardiaques en général.

Légumes surgelés riches en fibres

Les haricots verts et jaunes sont des légumes surgelés beaucoup plus riches en fibres que lorsqu’ils sont frais. De plus, tout comme les petits pois, ils présentent également une bonne teneur en vitamine C et B9.

En outre, les fibres contenues dans ces légumes surgelés permettent de limiter le risque de développement ultérieur du cancer colorectal. De plus, la présence de fibres solubles et non solubles dans les haricots verts et jaunes prévient les maladies cardiovasculaires.

Les haricots verts ont également un effet rassasiant, ce qui permet d’éviter la consommation d’importantes quantités d’aliments.

Légumes surgelés riches en phénols et antioxydants

À part tous les légumes surgelés riches en éléments nutritifs cités plus haut, il y a également les choux de Bruxelles et les artichauts qui sont intéressants. En effet, ils sont riches en phénols et en antioxydants, ce qui empêche l’oxydation des radicaux libres des cellules de l’organisme. De ce fait, la chaîne de création des radicaux libres peut être rompue, limitant ainsi la dégradation ainsi que le vieillissement prématuré des cellules.

En outre, les choux de Bruxelles contiennent également du potassium, ce qui favorise la contraction des muscles du corps humain. En plus de jouer un rôle important dans la transmission de l’influx nerveux, les choux de Bruxelles stimulent la défense immunitaire de l’organisme grâce à leur composition en vitamine C.

Par ailleurs, les artichauts sont des légumes surgelés riches aussi en calcium, ce qui peut être utile pour la bonne santé des os, des muscles et du système sanguin. De plus, ils peuvent être utilisés en complément aux apports des produits laitiers. Cela se justifie par le fait qu’un artichaut est en mesure de subvenir aux besoins quotidiens de l'homme à hauteur de 15 %.