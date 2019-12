Home » Santé 5 parfums incroyables pour votre cigarette électronique Santé 5 parfums incroyables pour votre cigarette électronique

Les fumeurs sont de plus en plus tournés vers les cigarettes électroniques. On peut dire qu’ils y trouvent une option plus efficace pour continuer à fumer avec moins d’effets négatifs sur leurs santés. Mieux encore, l’apparition des e-liquides a entrainé davantage l’engouement pour le vapotage. Cependant, la disponibilité de plusieurs types de parfums dans la gamme d’e-liquides peut constituer un embarras pour un vapoteur qui débute quand il lui faudra faire un choix. Pour vous donner quelques idées, découvrez 5 parfums incroyables de cigarette électronique dans cet article.

Composé de fruits rouges, de framboise ou de fraises, l’e-liquide fruité est très apprécié par les amoureux de la vape. Il est classé par certains comme le meilleure e liquide du moment. Pour remplacer les aromes-tabacs, vous pouvez opter pour cette substance aux saveurs et aux parfums de fruits. Que vous soyez un vapoteur confirmé ou débutant, ce type d’e-liquide s’adapte parfaitement à une utilisation régulière. Inséré dans votre cigarette électronique, il vous procurera plus de fraicheur et de belles sensations.

Les e-liquides parfums menthol

Le e-liquide parfum menthol est également très plébiscité par les consommateurs. Il allie saveur intense et fraicheur pour faire vivre au vapoteur des moments de plaisirs exceptionnels. Dans la composition des e-cigarettes menthols, on peut énumérer des arômes fruités, du gourmand, et de la menthe poivrée. On distingue également un additif de menthol comparable au koolada qui procure une fraicheur plusieurs fois plus ponctuée que celle du menthol ordinaire. Laquelle permet au vapoteur de bénéficier d’une gorge bien glacée après quelques gorgées de vapotage. C’est le type d’e-liquide adapté pour l’été, mais il est recommandé de réduire son dosage en nicotine.

Les e-liquides gourmands

Dans la sélection des liquides gourmands, il existe une multitude de substances, toutes avec leurs doses de parfums et de saveur originales. Ils sont surtout appréciés grâce à leurs goûts sucrés et extrêmement délicieux. Les e-liquides gourmands sont surtout conseillés pour les amoureux de chocolat de café ou les fans d’odeur caramélisée. C’est définitivement l’un des meilleurs produits pour mieux faire face à un sevrage au tabagisme.

les e-liquides CBD

Le CBD est une substance issue du chanvre industriel à visée thérapeutique. Il est très efficace contre la douleur corporelle. Depuis un moment, on note l’apparition des e-liquide CBD dans le lot des produits utilisable pour le vapotage. Composé de propylène, du glycol et de la glycérine naturelle, le CBD se consomme par inhalation. Ce qui représente une véritable astuce pour se débarrasser de la dépendance au tabac, car étant lui-même issu du cannabis. Il produira donc les mêmes sensations que celle du cannabis au fumeur, mais sans effets négatifs sur ses comportements et sa santé. Le CBD procure une saveur et un parfum unique au consommateur en plus d’être par nature, une substance apaisante.

Les e-liquides boissons

À l’instar des e-liquides fruités, les e-liquides boissons sont fabriqués à base fruits notamment l’ananas, la noix de coco… En optant pour les e-liquides boissons, c’est tout une panoplie de saveurs qui peuvent se retrouver dans votre cigarette électronique. En effet, on retrouve dans la gamme, du cocktail, des e-liquide aux arômes de café cappuccino, de whisky, de rhum, de la limonade…