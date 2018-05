Home » Actu Quels critères pour choisir un vélo pliant? Actu Quels critères pour choisir un vélo pliant?

Le vélo pliant est un équipement de sport aux multiples atouts. Débutant ou sportif professionnel, tout le monde peut s’en servir. Par ailleurs, il se range et se transporte aisément. Envie de vous offrir ce type d’accessoires ? Découvrez avec nous les critères à privilégier.

Avoir un vélo pliant, pourquoi faire ?

Le vélo pliant ne vous sert pas qu’à vous dépanner pour les petites courses. Il vous sera d’une grande aide notamment dans vos multiples déplacements, même pour vous rendre au bureau. En effet, si vous avez la chance travailler à quelques petits kilomètres seulement de chez vous, le vélo pliant est le mode de déplacement à privilégier. De même, s’il faut aller acheter un petit truc au coin de la rue ou rendre visite à quelques pas de chez vous, inutile de sortir la voiture. Pensez à votre vélo pliable. Il vous permettra surtout de brûler quelques calories. Il est également pratique pour voyager et faire la découverte de nouveaux paysages.

Un vélo pliant parfait ? Faudra repasser

Si vous êtes adepte du full-option, vous auriez un grand mal à vous trouver chaussure à vos pieds. Le vélo pliable parfait n’existe pas. Alors, si vous cherchez un vélo léger comme une plume, qui se range facilement, solide, capable de se plier tout seul (oui, nous sommes de gros flemmards), avec plusieurs vitesses, désolé vous chercherez longtemps. Vous aurez un peu de mal à rendre votre voisin jaloux. Vous devez faire des compromis, certains points ci-dessus cités devront être oubliés. Le choix d’un vélo pliant se fait en fonction de l’usage auquel il sera destiné.

Les critères pour choisir son vélo pliant

Choisir le vélo pliant qui convient dépend de plusieurs critères personnels comme l’usage auquel il servira ou sa fréquence d’utilisation. Cependant, il y’a quelques paramètres de choix à prendre en compte.

La facilité et la rapidité de pliage

Si votre déplacement nécessite que vous fassiez plusieurs arrêts par jour, vous aurez donc à plier/déplier plusieurs fois votre vélo. Avoir donc un vélo facilement pliable vous ferait le plus grand bien. Certains modèles se plient facilement en 10 secondes, d’autres en 30 secondes.

Le poids

Celui qui habite au rez-de-chaussée et celui qui devra porter son vélo à son appartement situé quelques étages plus haut sentiront différemment le poids de leur vélo. Il est donc important de considérer le facteur poids en achetant votre vélo. Les vélos à mono-vitesse avec un freinage par rétropédalage et ceux en aluminium sont les plus légers.

La taille des roues

Le confort dans les déplacements dépend du diamètre des roues. Les vélos à petites roues sont inconfortables lorsque vous roulez sur du pavé ou un revêtement de mauvaise qualité. Alors pour des petites distances, privilégiez des roues de 16 pouces. Pour un usage quotidien et pour un certain confort, choisissez des roues de 20 pouces. Il est important de rappeler que plus la taille de vos roues, est grande plus votre vélo sera encombrant.

Un vélo pliant électrique, pourquoi pas ?

Pratique, compact et écologique, il est parfait pour tout usage : aller au travail, sortir faire ses courses ou se balader… Il permet en effet d’effectuer de longs trajets sur votre vélo sans vous fatiguer. Comment fonctionne-t-il ? Le vélo pliable est équipé d’un moteur qui ne se met en marche que quand le conducteur pédale et s’arrête quand le conducteur arrête de pédaler. Certains modèles de vélo à assistance électrique disposent d’une autonomie allant même jusqu’à 30km.

Pour choisir votre vélo pliant, n’oubliez pas le design !