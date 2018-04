Home » Mode Quelles sont les chaussures tendance pour l’été ? Mode Quelles sont les chaussures tendance pour l’été ?

Les beaux jours arrivent et avec eux une furieuse envie de changer de garde-robe et de chausser de nouvelles paires ! Il est grand temps de vous présenter les chaussures à porter absolument cet été pour un look tendance en ville ou en bord de mer !

La tendance sporty continue !

Depuis déjà quelques saisons, la basket pour femme a la côte que ce soit dans la rue ou sur les podiums des plus grands défilés. En plus d’être confortables, elles s’associent avec tout ! On les aperçoit d’ailleurs aux pieds de toutes les fashionistas. Une fois n’est pas coutume, cet été encore les sneakers se déclineront à l’infini… Elles accompagneront aussi bien vos robes d’été que vos tenues plus casual. Tour d’horizon des couleurs et matières à adopter !

Tout d’abord, les modèles iconiques sont toujours des pièces à avoir dans son shoesing : vous ne ferez aucune faute de goût si vous vous procurez une paire de Stan Smith ou de Superstar de la marque Adidas, une jolie paire de Air Max de Nike ou encore une paire de Vans Old Skool. Vous retrouverez ces modèles sur tous les sites de chaussures comme Sarenza. Accompagnez votre paire iconique d’un t-shirt blanc, d’un jeans brut taille haute et vous avez une tenue simple et stylée pour la saison !

Cette saison, les baskets suivent également les tendances du prêt-à-porter. Les imprimés et broderies de fleurs seront incontournables !

Côté coloris, en plus de la traditionnelle basket blanche, les teintes pastel auront le vent en poupe : rose poudré, jaune pâle, bleu ciel… Faites vous plaisir !

Pour tout savoir sur l’entretien de vos sneakers, n’hésitez pas à consulter cet article.

Quelle tendance dans les sandales plates ?

La tendance printemps-été est résolument aux chaussures plates, et ce n’est pas pour nous déplaire. Pour accompagner vos tenues féminines tout en profitant d’un confort maximal, il vous faut absolument une paire de sandales plates ou de nu-pieds !

Des sandales oui, mais lesquelles ? Nous vous faisons la liste des indispensables de la saison sur lesquels miser !

Les sandales accessoirisées, les sandales “bijoux” seront partout : place à la fantaisie ! Perles, sequins, pompons… De quoi apporter du caractère à un modèle simple.

Sur quelle paire craquer ? Nous vous conseillons l’indémodable et indispensable paire de spartiates en cuir. Jolies et confortables, elles vont avec tout et ne prennent pas une ride !

On retrouvera également les “mules” à enfiler : un must-have pour être à la pointe de la mode cette saison. Pour les plus sporty, les claquettes sont l’alternative streetwear et branchée et elles n’ont pas fini de faire parler d’elles !

Enfin, les mocassins et ballerines seront toujours aussi appréciées cet été pour leur côté pratique.

Côté coloris : on ose les couleurs vives, gaies, c’est l’été et on veut être remarquée ! La teinte dorée sera également très convoitée puisqu’elle met parfaitement en valeur les peaux bronzées et apporte une touche d’élégance à une tenue simple.

Enfin, l’imprimé ethnique sera encore présent cette saison… Une vraie invitation au voyage !

Une paire à talons ?

La mule se décline en version à talons pour un look moderne et élégant : en choisissant ce modèle vous êtes assurée d’être stylée !

Côté escarpins, la tendance est aussi à la fantaisie : talons à paillettes, bijoux, matières ajourées… Jouez la carte de l’originalité pour réveiller vos looks les plus classiques.

Plus surprenant cette saison : le denim habille les paires d’escarpins : pourquoi ne pas oser un total look jeans esprit 90’s ?

Les chaussures à plateformes sont toujours d’actualité cette saison : version baskets ou sandales, c’est une valeur sûre et en plus, elles ne font pas mal aux pieds ! Parfaites pour une journée shopping par exemple.

Pour les sneakers nous vous conseillons le modèle Plato de la marque No Name ou le modèle Platform de Puma : parfaites !

Et pour les hommes ?

Pour les baskets, les inspirations rétro-futuristes et ultra streetwear sont au rendez-vous ! En témoignent les modèles Tsugi Netfit et Limitless Knit et leurs mix de matières de la marque Puma qui ne cesse d’innover ces dernières saisons.

Plus classique : une paire de Puma Suede colorée en daim serait idéal pour vos looks de tous les jours.

Pour les chaussures plus classiques, tout sera dans le détail : lacets colorés, mélanges subtils de matières, semelles ou coutures contrastantes… à vous de jouer !

On notera que de plus en plus de marques proposent des paires classiques mais avec des coloris originaux à l’image de Melvin & Hamilton et leurs modèles uniques.

Enfin, les hommes aussi peuvent bien entendu porter des sandales et nu-pieds ! On retrouvera cette saison encore les célèbres Birkenstock déclinées dans toutes les couleurs pour un confort à toute épreuve qui plaisent toujours autant. Notre modèle préférée ? La Arizona monochrome noire et son duo de brides. Petit conseil : n’oubliez pas de prendre une pointure en dessous de votre pointure habituelle.

La marque Mjus propose quant à elle plusieurs modèles de nu-pieds à scratch à la signature italienne qui prendront soin à la fois de votre look et de votre bien-être !