Quelles sont les chaises de bureau les plus confortables ?

De nombreuses personnes passent des heures assises au bureau et rentrent avec des douleurs à cause des chaises. Lorsque ces dernières sont inconfortables, elles vous ralentissent dans vos activités et vous donnent des courbatures. Il est donc indispensable de choisir une chaise plus confortable. Pour ce faire, découvrez ici les chaises de bureau les plus confortables.

La chaise Sihoo

Cette chaise ergonomique est légèrement plus couteuse que celle classique. Mais, elle est de qualité supérieure. La chaise Sihoo permet d’améliorer la posture grâce à ses paramètres de réglages et son usage est pratique. Si vous avez l’habitude de faire des heures au bureau, ce fauteuil serait idéal pour vous. Au niveau du confort et de l’ergonomie, il a une structure intéressante. Le dossier et l’assise ont un revêtement en mesh, ce qui facilite la circulation de l’air, le confort.

La chaise Sihoo est faite avec un matériau agréable au toucher et très respirant. Elle s’adapte à tous les poids grâce à son support lombaire. Au niveau du réglage, le meuble possède trois fonctions concernant la hauteur, l’inclinaison du dossier et la profondeur. Quant aux accoudoirs, ils sont 3D et il est possible de les déplacer du haut vers le bas, de gauche à droite ainsi que de l’avant vers l’arrière. Les roues sont lisses et s’adaptent à tout type de sols. Ce fauteuil combine donc confort, ergonomie avec un bon rapport qualité/prix.

IntimaTe WM Heart

Pour ceux qui ont un budget limité, IntimaTe WM Heart va certainement vous intéresser. Son modèle n’est peut-être pas si différent des chaises classiques, mais il possède de nombreux atouts. En effet, IntimaTe a un niveau de confort et de qualité élevé. Il est moins cher et son revêtement est en similicuir. Cette matière est facile à nettoyer, mais est non respirant. L’assise et le dossier de la chaise sont donc moelleux et offrent une sensation de confort et de bien-être.

En ce qui concerne la solidité, IntimaTe est conçu pour être robuste. Il a même été certifié BIFMA à cause de sa robustesse. Sa hauteur peut être réglée de 112,5 à 120,5 cm et s’incline sur un angle de 90 à 120,5 degrés. Il existe également sa version pro qui est constituée d’appui-tête et de repose-pied. Ce modèle est cependant plus cher.

La chaise ergonomique Mfavour

Mfavour est la meilleure alternative entre les fauteuils de bureau classique et les modèles ergonomiques. Contrairement au concept d’assise novateur, ce modèle se base sur le confort et la praticité des fauteuils de bureau. Il est respirant, léger et souple, car il a été conçu avec les tissus en mesh. Son assise est faite en forme de W afin d’épouser la forme des jambes pour procurer le maximum de confort. En plus, ce type de fauteuil dispose d’un support lombaire ajustable en hauteur et qui peut s’adapter à de nombreuses morphologies.

Par ailleurs, Mfavour est conçu avec un appui-tête revêtu dans un tissu éponge qui peut être réglé au niveau de la hauteur et de l’angle. Ses accoudoirs sont aussi réglables sur 10 cm et il dispose de deux manettes ayant pour rôle de paramétrer la hauteur et l’inclinaison du dossier. Au niveau de ses pieds, il y a 5 branches faites en métal chromé. Ses roues sont complètement adaptées à tous types de sols et il est très solide.

Idimex Robert

Avec Idimex Robert, expérimentez une autre façon de vous assoir. En effet, cette chaise est équipée de deux coussins inclinés et d’un cadre en fer. Elle permet d’adopter une posture équilibrée et stable. Avec elle, l’inconfort et les douleurs disparaissent. Idimex Robert est conçue de sorte que le poids du corps se répartit de part et d’autre des coussins. Elle permet ainsi d’adopter une position naturelle pour le dos, le cou et les épaules.

Vous n’aurez même plus à croiser les jambes. En outre, ce siège ergonomique facilite la digestion, améliore la respiration et la circulation sanguine. Il renforce également les muscles abdominaux tout en mettant le bassin dans une position libre. Ses roulettes passent partout et disposent d’un système de blocage.

Siege Assis-debout Top Work

Le principal objectif de ce siège est de limiter au maximum les problèmes causés par l’utilisation des chaises classique. Avec le siège assis debout, adoptez une position plus dynamique et une posture plus naturelle. Il est stable et possède un revêtement antidérapant.