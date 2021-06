Home » Actu Conseils pour bien choisir son enseigne ? Actu Conseils pour bien choisir son enseigne ?

Pour votre magasin, il est important de créer une enseigne de magasin réussie. L’enseigne de votre magasin doit attirer l’œil et doit aussi rendre la devanture de votre boutique attrayante. On vous donne des conseils pour trouver la bonne enseigne pour votre magasin.

Qu’est-ce qu’une enseigne de magasin ?

Une enseigne de magasin est un symbole ou un emblème utilisé pour signaler la présence du magasin au grand public. Une enseigne de magasins peut être de toutes tailles et de toute formes, et placée en intérieur ou en extérieur, sur une porte, une vitrine, un toit ou une façade de commerce.

L’enseigne de magasins est une partie intégrante du fonds de commerce. Votre enseigne commerciale doit avoir un support de qualité, un message clair, un emplacement bien choisi. De la typographie (lettres) au logo en passant par les couleurs de la charte et la matière de l’enseigne de signalétique, tout doit être pensé en amont avant de commander des enseignes ou des panneaux.

Que faut-il pour créer son enseigne de magasins ?

Tout d’abord, il faut savoir qu’une enseigne de magasins doit pouvoir se voir de loin. La lisibilité et la visibilité sont des critères de base de l’enseigne de magasin. Pourquoi une devanture de boutique est-elle attrayante ? Une enseigne de magasin et sa devanture doivent faire bonne impression.

En pleine rue, le consommateur est guidé et orienté grâce à l’enseigne. De manière générale, parmi les enseignes de magasins, on retrouve souvent des modèles d’enseignes double-face, comme l’enseigne drapeau, accolée à la façade.

Pour réussir à bien choisir son enseigne, il faut garder quelques critères à l’esprit :

L’enseigne et votre devanture sont les premiers éléments que l’œil voit ;

Cette signalétique publicitaire et utilitaire permet aux magasins et à toute entreprise de se démarquer ;

En France, les enseignes de magasins comportent des références primordiales.

Enseigne efficace : choisir le bon type d’enseigne

Pour qu’une enseigne soit efficace, elle doit ressembler à un panneau comportant au minimum le logo, le slogan et les couleurs de votre entreprise. Pour être visible, cette panneau publicitaire fixe doit être bien placé afin de gagner en visibilité. Une enseigne publicitaire ne se place pas forcément en extérieur mais peut aussi habiller des murs en intérieur, notamment dans de grands magasins dotés d’espaces à combler.

Le plus : si votre enseigne d’extérieur est lumineuse, elle se verra de loin et la nuit. Vous faites ainsi durer le message publicitaire.

Quel type d’enseigne vous correspond ?

En termes de communication publicitaire, une enseigne doit envoyer un message signalétique clair. Il existe de nombreux types d’enseignes, en formes et en tailles. L’enseigne publicitaire, ou enseigne de magasin, peut être lumineuse, en drapeau (recto-verso) et surtout, de toute forme (voir ici, pour tout renseignement détaillé sur les enseignes en drapeau).

Quel prix pour une enseigne ?

Le prix d’une enseigne va dépendre du type d’enseigne choisi. Vous pouvez opter pour un caisson lumineux d’intérieur, une enseigne LED d’extérieur, une enseigne lumineuse et moderne, etc. Faites appel à un professionnel de l’enseigne de magasin et de l’enseigne drapeau pour votre commerce !