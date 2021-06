Home » Santé Quelle est la meilleure façon de prendre du CBD ? Santé Quelle est la meilleure façon de prendre du CBD ?

Les produits CBD sont fabriqués sous diverses formes pour offrir à la clientèle croissante une gamme de façons de prendre du CBD. La méthode utilisée pour ingérer ou prendre de l’huile de CBD affecte sa fonction et ses bienfaits somatiques et psychologiques.

Tout dépend de la façon dont chaque personne connaît les différentes façons d’administrer le cannabidiol et des besoins physiologiques qu’elle souhaite répondre. La vitesse et l’efficacité de l’absorption varient également entre les différentes façons d’utiliser le CBD.

Par exemple, pour répondre à un besoin physique spécifique et isolé, appliquer les produits CBD directement à cet endroit particulier et l’absorption se fait par la peau (transdermique). Pour un soulagement rapide, certaines personnes préfèrent mettre de l’huile de CBD sous leur langue pour s’assurer que l’ingrédient actif est si rapide. pénètre dans la circulation sanguine autant que possible, puis dans le système nerveux.

La consommation sous d’autres formes orales peut entraîner une consommation lente de produits CBD. Cependant, cela peut entraîner une diminution de la concentration du médicament dans le système endocannabinoïde du patient.

Le moyen le plus rapide de ressentir les effets du CBD consiste à inhaler de l’huile de CBD évaporée ou via un suppositoire. Lors de la cuisson à la vapeur, l’agent pénètre rapidement dans la circulation sanguine depuis les poumons, puis vers le système nerveux central.

D’autres options — ainsi que les avantages et les inconvénients des différentes méthodes d’utilisation du CBD — sont décrites ci-dessous.

Produits de CBD oraux et comestibles

La principale méthode d’absorption du CBD est les gouttes, la pâte ou l’huile de CBD brume utilisée sous la langue. Il pénètre ensuite rapidement dans la circulation sanguine par les capillaires de la bouche. Le nom officiel de cette est de consommer quelque chose de « sublingual ».

Ces options de produits CBD sont vendues en différentes forces afin de donner aux gens un contrôle supplémentaire sur la quantité d’ingrédient actif qu’ils veulent absorber. L’ingrédient actif cannabidiol est mélangé à une huile de support inoffensive. Il est couramment administré à l’aide d’une goutte de verre contenant des doses mesurées.

À quelle vitesse le CBD est-il absorbé par la bouche ? Des études montrent que la consommation sublinguale de CBD est jusqu’à dix fois plus rapide que la prise alternativement de cette substance, et vous en ressentirez les effets en quelques secondes.

La prise de CBD avec des gouttes ou un spray crée également une biodisponibilité robuste. Cela signifie que le pourcentage de composés chimiques entrant dans votre système endocannabinoïde est plus élevé que lorsque vous utilisez d’autres méthodes orales pour prendre du CBD. Les gouttes, les sprays et les pâtes sont également l’option préférée pour quiconque a du mal à prendre des comprimés et des gélules ou à trouver désagréable le goût de l’huile de CBD.

Cependant, les produits CBD jouent un rôle important sous forme de comprimés et de capsules destinés à la consommation orale. L’apport lent de composés chimiques dans le cannabidiol par le système digestif peut être bénéfique dans certaines situations, en particulier le CBD très efficace fourni par les professionnels de la santé pour traiter de graves problèmes de santé tels que l’épilepsie.

Il est également possible d’acheter des caoutchoucs, un moyen populaire et facilement abordable de prendre du CBD. Les caoutchoucs sont considérés comme un moyen moins formel et divertissant de consommer les ingrédients actifs. Ils sont faciles à transporter, discrets et souvent bon goût. Alors que le CBD est de plus en plus répandu et largement utilisé, les options de consommation se développent et comprennent désormais, par exemple, le chocolat, le café et barres protéinées.

Les aliments sont-ils un moyen efficace d’absorber le CBD ? Lorsque vous mangez ou buvez des produits contenant du CBD, le cannabidiol peut prendre jusqu’à deux heures. 70 à 80 % du composé chimique risquent de perdre son efficacité dans le système digestif et le foie, principalement en raison du sucre et des conservateurs.

Produits CBD que vous pouvez respirer

Le tabagisme ou l’évaporation des produits CBD est également un moyen populaire de profiter des bienfaits de cet ancien médicament.

Le cannabis, spécialement cultivé et transformé pour être pur et exempt d’éléments hallucinogènes, peut être fumé en faisant rouler des fleurs de cannabis riches en CBD dans un joint. Cependant, cela peut ne pas toujours être pratique. On peut également craindre qu’en raison d’un manque de compréhension du CBD médical, il peut ne pas est considéré comme socialement compatible.

Au lieu de cela, ceux qui veulent inhaler de l’huile de CBD préfèrent souvent utiliser un vaporisateur liquide concentré de CBD dans une cartouche ou une cigarette électronique ou un stylo à vape contenant de l’huile de CBD dans la chambre.

À quelle vitesse ressentez-vous les effets du CBD lorsque vous l’inhalez ? Cette méthode de prise du CBD l’amène rapidement dans vos poumons dans votre circulation sanguine. En fait, en 10 minutes, vous pourriez avoir jusqu’à 56 % des composés chimiques que vous avez activement absorbés dans votre corps.

La vaporisation du cannabidiol permet également d’obtenir une biodisponibilité élevée, ce qui en fait une forme rentable de CBD, un autre moyen populaire de prendre du CBD. Il est facile de transporter des appareils de vapotage et vous pouvez les utiliser dans de nombreux lieux publics sans crainte de blâmer.

Même les gens qui ne vapotent pas normalement ont découvert que le meilleur moyen est d’utiliser l’huile de CBD car elle est si pratique et efficace. Cependant, tout le monde ne trouve pas le vapotage agréable ou tolérable. N’oubliez pas que le fait de fumer sous toutes ses formes peut provoquer l’entrée des substances cancérigènes dans vos poumons. Le vapotage est considéré comme une option plus sûre, mais les effets à long terme sur la santé pulmonaire demeurent préoccupés. Les cigarettes électroniques peuvent augmenter le risque d’asthme et d’autres formes de maladies pulmonaires.

Plus positif, c’est que des études ont montré que l’utilisation de vapoteries et de cigarettes au CBD peut contribuer au rétablissement de la dépendance aux opioïdes et de l’arrêt de la nicotine.

Application topique, transdermique et externe de produits CBD

Il est possible d’acheter des baumes, des lotions, des crèmes et des onguents infusés de CBD qui libèrent le composé chimique sur une surface. Ces formulaires sont des applications actuelles.

canne CBD peut également être administré par voie externe par la peau pour être absorbé dans la circulation sanguine (application transdermique) sous forme de patchs et de suppositoires insérés dans le rectum ou le vagin.

Cette application transfère les composés chimiques contenus dans l’huile de CBD à travers la peau vers le système endocannabinoïde.

L’avantage de l’utilisation d’une forme topique de CBD est qu’elle peut fournir un soulagement localisé et discret pour répondre à un besoin thérapeutique spécifique. En d’autres termes, il optimise le soulagement de la douleur et de l’inflammation de l’huile de CBD lorsqu’il est appliqué directement sur une zone affectée.

L’utilisation transdermique est une méthode courante d’utilisation de l’huile de CBD pour traiter les problèmes musculaires et articulaires ou améliorer les affections cutanées telles que l’eczéma et le psoriasis.

Selon une étude décrite dans le European Journal of Pain, le CBD combat moins efficacement lorsqu’il est administré par la peau douleur et inflammation sévères causées par l’arthrite.

En 2019, un autre projet de recherche a révélé que lorsqu’il est utilisé comme pommade et appliqué directement sur la peau, le CBD peut réduire considérablement l’inflammation et les cicatrices causées par des maladies dermatologiques.

L’un des avantages est que l’huile de CBD peut être mélangée à d’autres substances thérapeutiques telles que le menthol, le camphre et la capsaïcine, ce qui augmente les bienfaits.

Cependant, l’application de crèmes, lotions et autres agents topiques au CBD sur votre peau est considérée comme la méthode d’absorption la moins efficace (faible biodisponibilité) qui fonctionne presque exclusivement avec les récepteurs cannabinoïdes de votre peau. En raison de sa faible biodisponibilité, il est recommandé uniquement pour le soulagement thérapeutique du CBD en cas de problèmes de santé localisés.

La peau humaine est moins poreuse que vous ne pouvez l’imaginer. La meilleure façon d’appliquer des produits topiques à base de CBD consiste à les frotter soigneusement dans la zone de besoin. Il est également nécessaire de revoir les ingrédients des crèmes, lotions et autres agents topiques au CBD afin de trouver ceux qui ont une concentration plus élevée d’ingrédient actif afin d’optimiser les avantages de la prise de CBD de cette manière.

Le taux d’absorption le plus élevé du CBD provient des suppositoires. Dans le vagin et le rectum, les membranes sont suffisamment fines pour que les composés chimiques puissent rapidement pénétrer dans le système circulatoire en grande quantité. Cependant, cette méthode nécessite beaucoup de soin et de planification et peut causer des dommages tissulaires ou des fuites.

Combien de CBD dois-je prendre ?

La quantité de CBD que vous devez prendre dépend de plusieurs facteurs, notamment :

votre poids corporel

la maladie que vous traitez

votre individu chimie corporelle

la concentration de CBD dans chaque pilule, capsule, goutte ou ours gommeux

En d’autres termes, de nombreuses variables jouent un rôle dans la décision de la quantité de CBD à prendre. Assurez-vous de parler à votre médecin de la posologie appropriée et des risques éventuels avant d’essayer le CBD. Si votre médecin vous indique la quantité à utiliser, respectez la recommandation. Cela est particulièrement important si vous prenez un médicament sur ordonnance contenant du CBD, comme Epidiolex, une forme de médicament contre les crises.

Si votre médecin ne fait pas de recommandation, il est préférable de commencer par une dose plus petite de CBD et d’augmenter progressivement votre dose de CBD. Cela pourrait signifier de commencer par 20 à 40 mg par jour. Augmentez cette quantité de 5 mg après une semaine. Continuez jusqu’à ce que vous sentiez qu’il traite efficacement vos symptômes.

Par exemple, vous pouvez utiliser 40 mg commencez à traiter une douleur intense. Vous pouvez prendre 40 mg les jours où vous souffrez d’une douleur intense. Après une semaine, augmentez-le à 45 mg et après une deuxième semaine, utilisez 50 mg. À ce stade, vous pourriez avoir l’impression que votre douleur est tolérable.

Il peut être conseillé de suivre la quantité de CBD que vous prenez et si vos symptômes s’améliorent. Écrivez-le sur papier ou dans une application de notes de votre téléphone.

RÉSUMÉ

Commencez par une petite dose de CBD et augmentez-la lentement jusqu’à ce que vous obteniez l’effet désiré. Votre dosage idéal de CBD dépend de nombreux facteurs, tels que votre poids corporel, la chimie corporelle, l’état que vous traitez et la concentration de CBD dans le produit que vous utilisez.

Certains produits, tels que les gommes de CBD, les gélules ou les pilules, indiquent la quantité qu’il y a dans une portion. Par exemple, l’emballage d’une bouteille de capsules de CBD peut indiquer qu’il y a 5 mg de CBD par capsule.

Si vous utilisez de l’huile de CBD, elle sera probablement livrée dans un flacon compte-gouttes. L’emballage peut indiquer la quantité de CBD contenue dans une seule goutte. À partir de là, vous pouvez savoir combien de gouttes vous devez utiliser.

Il est parfois plus difficile de déterminer la quantité de CBD contenue dans une goutte, car l’emballage indique la quantité totale de CBD dans la bouteille, mais pas la quantité qui sera contenue dans une seule goutte.

Une goutte est d’environ 0,05 millilitre (ml). Cela ne signifie pas une pipette pleine, mais une seule goutte.

Cela signifie qu’un flacon de 10 ml d’huile de CBD contient 200 gouttes. Et si l’emballage de cette bouteille de 10 ml indique que le flacon contient 1 000 mg de CBD, chaque goutte contient environ 5 mg de CBD.

Environ 20 mg ayant ce type d’huile de CBD, vous devez prendre quatre gouttes.

Est-il possible de prendre trop de CBD ? En ce qui concerne l’innocuité et les effets secondaires du CBD, il a été constaté que l’utilisation continue du CBD est bien tolérée par les humains, même à des doses élevées telles que 1 500 mg par jour.

Une mise à jour 2017 de la source fiable de cette revue l’a également confirmé. Une étude de 2019 a soulevé certaines préoccupations en matière de sécurité concernant le potentiel du CBD pour les lésions hépatiques et ses interactions avec d’autres médicaments chez la souris.

Si vous prenez actuellement des médicaments et que vous souhaitez essayer le CBD, il est important d’en discuter avec votre médecin.

Très peu d’effets secondaires du CBD sont connus. Toutefois, lorsque des effets secondaires surviennent, ils peuvent inclure la diarrhée, les changements d’appétit et la fatigue.

Effets secondaires possibles avec prendre des produits CBD

pneu

diarrhée

changements d’appétit

changements de poids

Si vous cherchez un moyen rapide et facile d’acheter du CBD, vous pouvez trouver de nombreuses marques de CBD en ligne. Cependant, assurez-vous de faire des recherches sur toutes les marques avant d’acheter. Bien que le CBD pur et authentique soit considéré comme sûr, les produits contrefaits et inférieurs peuvent être dangereux.

Le CBD n’est pas réglementé par la FDA, c’est donc à vous de vous assurer que vous n’utilisez que des produits de haute qualité. Trouvez des produits d’une marque réputée avec des tests tiers et évitez les entreprises qui ont déjà rencontré un étiquetage inexact dans le passé.

Un rapport publié en 2018 par les Trusted Source of Disease Control and Prevention Centers (CDC) a révélé que 52 résidents de l’Utah réagissaient mal à certains Produits CBD. Il s’est avéré que la plupart d’entre eux utilisaient des produits contenant du CBD synthétique. Certains produits ne contenaient pas d’informations sur le fabricant ou soningrédients.