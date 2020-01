Home » Business Quelle carte business choisir ? Business Quelle carte business choisir ?

La mauvaise gestion des dépenses est habituellement une source de discorde et d’incompréhension entre employeurs et employés au sein d’une même entreprise. Pour pallier ce souci professionnel, il faut trouver le moyen idéal pour une meilleure traçabilité des finances. À ce titre, il s’avère important de vous procurer une carte business qui vous permettrait de gérer vos opérations de paiement avec aisance. Cependant, il faut bien choisir cette carte pour bénéficier de ses bienfaits.

Qu’est-ce qu’une carte business ?

Vous avez entendu parler des cartes business et vous vous demandez de quoi s’agit-il réellement. La carte business est une carte personnalisée à crédit qu’une entreprise doit disposer en vue de bien mener ses dépenses professionnelles à savoir les voyages administratifs, l’hébergement lors des déplacements, la carburation, etc. Il existe de nos jours des cartes business virtuelles en ligne, celles-ci sont utilisées pour établir les notes de frais et toute autre opération financières de manière simple et rapide. Ces cartes sont très pratiques et sont conseillées aux responsables d’entreprise, aux directeurs de sociétés et autres professionnels souhaitant mieux assurer le contrôle de leurs trésoreries.

Avantages d’une carte business

Quel profit tirer de l’utilisation de la carte professionnelle ? Nul doute, c’est la question que tous les professionnels se posent avant d’opter pour cette pièce. Retenez que la carte business vous confère le pouvoir de gérer efficacement les dépenses de votre entreprise. Elle vous fournit plus d’éléments sur toutes les finances opérées par vos salariés et vos comptables dans leurs différentes missions professionnelles, elle vous permet également de limiter vos dépenses. Grâce à son caractère très pratique, la carte professionnelle offre une facilité et un contrôle fiable dans la gestion des budgets. Ceci permet d’éloigner toute sorte de fraudes. La carte d’entreprise représente également une garantie contre toute situation désagréable entrant dans le plan financier d’une entreprise. Cela parait évident lorsqu’on se réfère à sa caractéristique principale, laquelle vous permet d’avoir tous les détails liés à vos actions professionnelles économiques.

Par ailleurs, on peut statuer sur les mesures de prises en charge spécifique et d’assistance de longue durée qu’offre les cartes business en plus de vous gratifier des réductions auprès des partenaires intervenant dans l’hôtellerie dans la location automobile et dans le transport.

Outre ces avantages, certains organismes proposant des cartes business offrent des récompenses très intéressantes aux clients les plus fidèles.

Qonto : la néobanque qu’il faut pour votre carte business

Le choix de votre carte business est primordial puisqu’elle est la pièce qui conditionne la gestion aisée de vos finances en entreprise. Pour cela, vous devez opter pour une banque qui puisse vous fournir une carte ultra performante. Dans cette optique, nous vous recommandons la néobanque Qonto. Créé en 2016, cet établissement de paiement bancaire propose à toute entreprise des cartes business virtuelles adaptées à leurs activités. En plus d’être fonctionnelles aussi bien sur le plan local qu’internationales, ces cartes vous offrent une flexibilité impressionnante quand il s’agira de procéder au dépôt de votre capital social et aux différentes transactions professionnelles.