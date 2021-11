Home » Actu Quel type de yoga ? Actu Quel type de yoga ?

Passons maintenant au cours d’histoire qui nous raconte l’origine du yoga et son évolution.

Au lieu de cela, arrêtons ses avantages et ses différentes formes.

Si vous n’avez pas vécu dans une grotte au cours des dernières décennies, vous avez probablement entendu parler de yoga.

Reconnectez-vous à vous-même, à ce qui nous entoure, et trouvez un bien-être physique et mental.

Cela fait rêver !

Le yoga est aujourd’hui considéré comme une activité physique de choix pour tous ceux qui veulent trouver un bien-être intérieur et extérieur.

J’en suis un grand fan et je quitte toujours mes cours extrêmement sereins et paisibles.

Mais il faut quand même choisir le bon type de yoga pour en tirer le plus d’avantages possible. Parce qu’aujourd’hui, il existe de nombreuses options et types de yoga, yil est très facile de s’y perdre.

Alors dénouons tout ça !

Les différents types de yoga Yoga Hatha

Yoga Ashtanga Yoga

Les différents types de yoga

Comme vous le savez, il existe différents types de yoga.

Du sport au yoga dynamique, en passant par le yoga relaxant et les plus excentriques comme le yoga à 40 degrés.

Il y en a vraiment pour tous les goûts !

Hatha yoga

Vous avez probablement déjà entendu parler du hatha yoga ! C’est probablement le yoga le plus populaire car c’est le plus traditionnel.

En fait, il vous permet de travailler votre posture, de respirer et d’agir sur votre corps et votre esprit.

Elle permet surtout de se détendre et de se recentrer sur soi. Il existe plusieurs niveaux, selon votre expérience et votre pratique, mais c’est sans aucun doute le meilleur yoga pour débuter en toute sérénité.

Il peut être pratiqué à tout âge avec un tapis de yoga et ne nécessite pas beaucoup d’équipement. Cependant, attention, si vous débutez, il est car il est doux et axé sur détente. Cela peut être fait simplement à la maison recommandé

de suivre des cours au début pour bien maîtriser les postures et éviter les blessures. Vous constaterez une amélioration de votre concentration, de votre mémoire, de votre flexibilité, ainsi qu’un réel effet sur votre stress et votre anxiété. De toute évidence, chacun y trouvera des avantages spécifiques. Quel yoga choisir : vidéo de Delphine Marie Yoga.

Ashtanga yoga

L’ Ashtanga yoga est un yoga dynamique qui consiste à enchaîner rapidement les différentes postures, tout cela au rythme de la respiration.

Il ne s’agit donc pas de vous positionner et de maintenir votre position pendant plusieurs minutes, comme le Hatha yoga.

Merci au le dynamisme et la rapidité de la séquence, la transpiration vous permettra une forte élimination des toxines.

Il peut être pratiqué par tout le monde, mais il faut faire attention car c’est un yoga dynamique et donc plus physique. Cela peut se faire à la maison, mais il est recommandé d’avoir un minimum de pratique pour éviter les blessures. Vous constaterez une bonne augmentation de votre endurance ainsi que de votre flexibilité, une grande élimination des toxines, un renforcement de vos articulations, ainsi qu’une plus grande force mentale. Quel yoga choisir — vidéo par Elle.

Yoga Vinyasa

Considéré comme le type de yoga le plus dynamique, il est parfait si vous voulez vous tonifier !

Contrairement à l’Ashtanga yoga, il s’agit de séquencer les postures de manière fluide et de se concentrer à la fois sur le changement de position comme c’est le cas pour la position elle-même.

C’est un peu de yoga pour danser . De plus, les postes sont différents d’une pratique à l’autre.

Il est accessible à tous, contrairement à l’Ashtanga yoga, qui se veut plus difficile. Votre corps va sculpter plutôt que gonfler. Vous améliorerez votre flexibilité et votre équilibre, affinerez et travaillerez votre respiration, ainsi que votre bien-être intérieur. Quel yoga choisir — vidéo par Elle.

Yoga Nidra

Probablement le plus vieux !

Aussi appelé yoga du sommeil, le yoga Nidra vous procurera un bien-être extrême et une grande détente.

La place prédominante de la méditation conduit à une grande prise de conscience de soi et de son corps.

Ici, vous ne ferez pas d’exercice physique comme avec le yoga traditionnel.

L’objectif est de mettre l’accent sur le bien-être physique, bien sûr, mais surtout sur l’aspect émotionnel et spirituel.

Il peut être pratiqué par

tout le monde, puisque c’est le yoga qui n’intègre aucune activité physique. Il peut également être pratiqué à la maison car il s’agit d’un yoga relaxant qui se pratique principalement en position couchée. Vous ressentirez une bonne amélioration de votre concentration, de votre sommeil et de votre stress. Par-dessus tout, vous aurez une plus grande conscience de votre corps. Quel yoga choisir : vidéo par Elle.

Yoga Bikram

Pour entrer dans un style de yoga complètement différent, parlons un peu du yoga Bikram !

Si vous avez envie de transpirer et de vous débarrasser de toutes vos toxines , c’est là que cela se produit.

Le principe de Bikram est de s’entraîner dans un pièce chauffée à 40 degrés.

Au total, vous pratiquerez 26 poses appelées « asanas » que vous effectuerez plusieurs fois dans le même ordre, ainsi que 2 exercices de respiration que vous ne ferez qu’une seule fois.

Pratique pour tous. Grâce à la chaleur de la pièce, vous vous débarrasserez de nombreuses toxines et laisserez ces cours extrêmement détendus. Vous renforcerez vos articulations, réduirez le stress, et surtout, vous vous sentirez extrêmement bien psychologiquement. De plus, vous allez renforcer votre système immunitaire. Kundalini Yoga

Quel drôle de nom !

En fait, la Kundalini signifierait une puissante énergie spirituelle qui serait à la base de notre colonne vertébrale.

C’est d’autant plus pourquoi ce yoga fonctionne principalement autour de cette partie.

La Kundalini est recommandée pour les personnes qui sont déjà qui connaissent le monde du yoga et qui ont de l’expérience.

Ce yoga aurait un réel effet sur notre psychologie et notre énergie, il est donc très important de le pratiquer de manière supervisée.

Le yoga pour tous, mais de préférence pour les personnes expérimentées. À moins que vous n’y soyez habitué ou que vous ne soyez un expert en la matière, je vous conseille de pratiquer ce yoga par le biais de cours et de manière supervisée. Ce yoga vous permettra de vous débarrasser de vos mauvaises habitudes, de vous apporter une nouvelle énergie et un grand bonheur intérieur. Yoga Iyengar

Le yoga Iyengar est un type de yoga particulièrement technique et rigoureux .

Ici, nous exigeons une grande capacité de concentration !

Ce yoga travaillera sur l’alignement de votre corps permettant une bonne séquence de postures.

Un yoga praticable par tous car il est composé de différents niveaux. Est le yoga améliorera votre équilibre, votre concentration et vos douleurs corporelles. Vous travaillerez également sur votre stress et votre bien-être mental. Le pouvoir du yoga

Yoga moderne et dynamique, vous suivrez les postures de manière dynamique et dans une pièce chauffée.

Vous pratiquez le renforcement musculaire plus que la méditation.

Cependant, pour pratiquer ce yoga en toute sérénité, vous aurez besoin d’une bonne condition physique.

Ce yoga est accessible à tous

tant que vous êtes en bonne santé, sans maladies chroniques telles que les problèmes cardiovasculaires. Si c’est le cas, vous devez consulter votre médecin. Vous bénéficierez d’une amélioration de votre condition physique globale, de votre concentration, de votre tonus musculaire et de vos articulations. Quel yoga choisir : Candace’s Yoga vidéo.

Yoga prénatal

Comme son nom l’indique, ce yoga est destiné aux femmes enceintes.

Lorsque vous êtes enceinte, vous rencontrez toutes sortes de difficultés et de défis physiques et psychologiques.

Le yoga prénatal vous permettra de vous détendre et de vous sentir mieux dans votre corps grâce aux exercices de respiration qu’il propose.

De cette façon, vous vivrez votre grossesse beaucoup plus sereinement .

Yoga adapté aux femmes enceintes. Le yoga prénatal vous permettra de vous sentir mieux dans votre peau, de vous détendre et de retrouver la paix pendant votre grossesse. Snowga

Dans un tout autre disque, je vous présente ici, le Snowga !

Que vous viviez dans un pays froid, que vous alliez skier le week-end ou que vous utilisiez un canon à neige dans votre jardin, ce yoga est fait pour vous !

Un concept simple qui vous permet d’enchaîner des positions sur n’importe quelle surface enneigée.

Donc, si tu n’as pas froid, commence !

Un yoga adapté à tous ! Snowga vous permettra de profiter du plein air tout en profitant des bienfaits du yoga ! Quel yoga choisir : vidéo de Zapping Nomad.

Bien entendu, il existe encore de nombreux autres types de yoga, et votre choix dépend entièrement de vos besoins, de vos désirs et de votre condition physique actuelle.

N’oubliez pas que quel que soit le type de yoga que vous choisissez, vous aurez des avantages physiques et mentaux.

Nous ne vous en privons donc pas !

Quel yoga choisir pour perdre du poids ?

Le yoga étant encore une activité physique, le pratiquer régulièrement vous aidera à vous perfectionner.

Mais pour ceux qui envie d’aller plus loin, je vous conseille de choisir un yoga plus dynamique, ou de pratiquer sous la chaleur.

Par exemple, le yoga Bikram, le yoga Ashtanga ou même le power yoga.

Quel est le meilleur yoga pour commencer ?

À mon avis, le meilleur type de yoga pour commencer est le hatha yoga qui convient à tous grâce à ses différents niveaux.

Le Vinyasa yoga est un excellent yoga pour commencer, tout comme le yoga Bikram.

Et pour les plus aventureux, pourquoi pas le Snowga ?

Quel yoga choisir pour développer ses muscles ?

Quel que soit le yoga que vous choisissez, vous développerez vos muscles et votre tonus !

Bien entendu, vous pouvez choisir des yogas qui auront encore plus accès au renforcement musculaire, tels que le Power Yoga ou l’Ashtanga yoga.

Pourquoi faisons-nous du yoga ?

Enfin, je pense qu’il est important de savoir à quel point le yoga est bénéfique.

Cela vous donnera vous permet de mieux choisir votre type de yoga en fonction de vos priorités.

Parce qu’expérimenter de nouvelles choses est toujours très enrichissant , mais avec un peu plus de connaissances à ce sujet, c’est encore mieux.

Son effet relaxant et déstressant. Prenez soin de votre corps, considéré comme un temple. Renforcez votre équilibre, votre flexibilité et votre endurance. Renforcez votre esprit. Apprenez à mieux respirer. Dormez mieux. Traiter les problèmes hormonaux. Aide à ton développement personnel. J’espère que vous en savez plus maintenant sur les différents types de yoga et que vous savez quel yoga choisir en fonction de vos besoins.

Et sinon, quel type de yoga voulez-vous essayer ? Dites-moi en guise de commentaire.

Les yogis sont à toi.

