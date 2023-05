Quel fromage italien pour vous ?

Il existe tout de même 400 variétés pour les fromages italiens, le choix est alors vaste et il sera sans doute difficile de privilégier un produit par rapport à un autre. La meilleure solution consiste à goûter ces produits dans une fromagerie spécifique, cela vous évite les mauvaises surprises lorsque vous rentrez à la maison. Ce sera aussi l’occasion de vous renseigner concernant l’association avec le vin.

Déguster les fromages est essentiel

Vous pouvez vous fier aux tests réalisés par d’autres personnes, mais elles n’ont pas votre palais ou encore vos préférences. Il est donc judicieux de goûter ces produits qu’ils soient classiques, traditionnels ou insolites. N’oubliez pas de cibler rapidement des produits AOP, ils mettent en avant un véritable savoir-faire. Cette appellation d’origine protégée ne doit pas être négligée et vous serez certain d’être face à un fromage italien.

A lire en complément : Abris de jardin, carports, chalets …les 5 avantages du bardeau bitumé

Vous pourrez profiter de l’Asiago frais qui peut être conservé facilement, il est conçu avec du lait entier et son affinage est de 40 jours.

A lire également : Quelles sont les règles à respecter en matière de stationnement avec un arceau de parking ? Il propose une belle couleur blanche, vous pourrez alors l’associer à des plats ou le présenter sur la table.

Le goût est relativement fort, mais vous pourrez tout de même en faire du fromage râpé pour diverses recettes.

Le Grana Padano est très apprécié, il possède une odeur et une saveur particulièrement intéressante.

Si vous n’appréciez pas la texture granuleuse, passez votre chemin puisque ce fromage conçu avec du lait de vache est assez spécifique en bouche. Il nécessite un affinage de deux ans au maximum pour que l’enveloppe soit assez dure. Pour les recettes méditerranéennes, il sera parfait, vous pourrez alors le râper sans aucune difficulté avec des gratins, des pâtes ou encore des légumes…

Vous pourrez le servir à la fin du repas, mais ce fromage italien sera aussi très intéressant à l’apéro. Nous vous proposons de découvrir également le Pecorino Toscano qui propose un affinage de 4 mois pour les enveloppes les plus fermes. La saveur est à la fois délicate et parfumée. Vous pourrez notamment le proposer avec du vin blanc ou du vin rouge notamment pour les textures les plus fermes. Vous êtes désormais en mesure de présenter à tous vos convives des fromages italiens de qualité. Il est toujours appréciable de les déguster avec une tranche de pain grillée ou encore lors de la préparation de vos repas comme avec le gratin. Ce dernier est une valeur sûre puisqu'il met en valeur tous les fromages.

Choisir un bon vin pour votre fromage italien

Contrairement aux idées reçues, vous ne devez pas seulement sortir ces bouteilles de vin pendant le repas ou lors de l’apéro. De nombreuses possibilités sont à envisager avec notamment la vente de vin primeur et ces produits seront parfaits pour le fromage italien. Ces bouteilles seront en mesure d’apporter réellement une touche savoureuse et vous pourrez relever tous les goûts assez facilement.

Vous aurez une bonne structure, une richesse très intéressante et un prix relativement correct au vu des avantages.

Nous vous proposons un domaine Bertagna de 2018 qui atteindra son apogée en 2027.

Le vin blanc est souvent privilégié avec le fromage, mais vous pourrez aussi adopter un Bordeaux rouge pour profiter de saveurs sympathiques.

Nous vous recommandons alors un château Joanin Bécot de 2018.

Si vous avez des questions concernant les domaines à privilégier en fonction de votre plateau de fromages, contactez rapidement ces professionnels.

Vous savez désormais que le vin rouge ou blanc est un choix parfait pour terminer votre repas sur une note savoureuse. Le fromage italien est sympathique, mais il demande forcément une certaine précaution pour que les goûts soient harmonieux. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas profiter de tous les avantages en bouche.

Les fromages italiens les plus populaires et leurs caractéristiques distinctives

Maintenant que vous avez une idée de quel vin choisir pour votre plateau de fromages italiens, penchons-nous sur les différents types de fromages disponibles. Voici un aperçu des fromages italiens les plus populaires et leurs caractéristiques distinctives.

Mozzarella : Ce célèbre fromage est très polyvalent et souvent utilisé dans la préparation d'une variété de plats tels que la pizza ou même en salade. Il est doux et crémeux avec une texture molle.

Parmesan : aussi connu sous le nom de Parmigiano Reggiano, ce fromage à pâte dure est fabriqué à partir du lait des vaches élevées dans une région déterminée en Italie appelée Parme-Reggio Emilia. Il a un goût riche, salé et savoureux qui s'accorde parfaitement avec les pâtes ou les soupes.

Gorgonzola : Le Gorgonzola est un fromage persillé avec un goût fort et distinctif qui peut être soit doux soit relevé en fonction du temps qu'il a passé à mûrir.

Fontina : Ce fameux produit laitier possède une texture souple ainsi qu'un arôme fruité assez prononcé, tout comme son goût subtil mais néanmoins puissant.

Ricotta : La ricotta se distingue par sa texture granuleuse ainsi que son faible taux de gras (entre 11% et 13%). Elle constitue souvent l'élément principal des desserts tels que le tiramisu ou même certains gâteaux au chocolat.

Romano : Originaire d'Italie centrale, ce fromage est fabriqué à partir de lait de brebis. Il a un goût plus fort que le parmesan et une texture granuleuse.

Il y a beaucoup d'autres types de fromages italiens disponibles tels que le Provolone, la Burrata ou encore le Taleggio qui sont tout aussi délicieux mais moins connus. Comme pour les vins, n'hésitez pas à demander conseil aux professionnels en cas de doute sur votre choix !

Des recettes savoureuses pour accompagner votre fromage italien préféré

Maintenant que vous avez choisi votre fromage italien préféré, il est temps de découvrir quelques recettes savoureuses pour l'accompagner.

Si vous avez opté pour du parmesan, pourquoi ne pas essayer une délicieuse salade caprese ? Il suffit de trancher des tomates et de la mozzarella en rondelles, puis d'y ajouter du basilic frais et un filet d'huile d'olive. Saupoudrez ensuite le tout avec du parmesan râpé.

Pour accompagner le gorgonzola, essayez cette recette simple mais savoureuse : Faites chauffer une poêle à feu doux. Ajoutez-y un oignon finement haché et faites revenir jusqu'à ce qu'il soit doré. Ajoutez ensuite 2 cuillères à soupe de miel liquide ainsi que 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et laissez mijoter pendant environ 10 minutes en remuant régulièrement. Versez cette sauce sur des tranches fines de pomme verte et garnissez avec du gorgonzola émietté.

Le fromage fontina se marie parfaitement bien dans les plats chauds comme la polenta ou encore les lasagnes aux légumes. Vous pouvez aussi faire fondre le fontina sur une tartine grillée pour un snack rapide mais délicieux !

Si vous êtes fan de ricotta sucrée dans vos desserts, essayez cette recette facile : Mélangez simplement votre ricotta avec un peu de sucre glace ainsi que quelques gouttes d'extrait de vanille. Étalez ensuite ce mélange sur des gaufres chaudes et garnissez avec vos fruits préférés.

Bien sûr, ces suggestions de recettes ne sont que le début ! Avec un peu d'imagination, vous pouvez créer une multitude de plats délicieux pour accompagner votre fromage italien préféré. Bon appétit !