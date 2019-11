Home » Actu Quel contenu pour votre annonce femme cherche femme ? Actu Quel contenu pour votre annonce femme cherche femme ?

L’un des aspects les plus importants pour séduire un client demeure le contenu proposé. Cela peut paraître anodin, mais il en est de même en ce qui concerne les rencontres amoureuses. Ainsi, en tant que célibataire lesbienne, vous devez apporter le plus grand soin à votre annonce « femme cherche femme » si vous souhaitez qu’elle soit pertinente. Que doit donc contenir votre annonce pour créer le coup de cœur auprès des autres membres célibataires ?

L’honnêteté : une qualité évidente quand on est femme

Bien qu’on ne puisse pas en dire autant pour toutes les femmes, la majorité reste fidèle au critère de l’honnêteté. Qu’il s’agisse de femmes hétéros ou lesbiennes, ce dernier est très apprécié des femmes. Voilà pourquoi il est important que cette qualité ressorte clairement dans votre rédaction. Il suffit d’utiliser des mots simples sans complexité, et sans extravagance. Vous devez rester naturelle dans votre description tout en ajoutant un trait d’humour en principe très apprécié des femmes goudous. En outre, il faut à tout prix éviter d’être prétentieuse quand on est à la recherche de la compagne idéale.

Des précisions utiles pour une recherche de femmes lesbiennes

Évidemment, il n’est pas obligatoire de fournir tous les détails vous concernant, mais certaines précisions peuvent être très précieuses. Vous verrez par exemple sur un site comme monannoncerencontre.com, que certains profils renseignent leurs passions dans la vie ; et c’est exactement de ce dont il s’agit. Ainsi, lorsque vous mentionnez que vous avez un faible pour la littérature, il serait opportun de préciser les domaines dans lesquels vous aimez lire.

En fait la littérature est assez vaste et une telle précision permettrait à la lectrice de facilement se situer par rapport à vous. Certaines lesbiennes célibataires, dans la minorité absolue, peuvent demander des détails si vous n’en fournissez pas. Seulement, la plupart d’entre elles éviteront d’aborder un tel profil.

L’humour dans vos annonces lesbiennes : un charme irrésistible

Une annonce « femme cherche femme », rédigée de manière tout à fait naturelle et drôle offre assurément un certain avantage. Attention toutefois à ne pas confondre humour et comédie. Il est également important de ne pas paraître désespérée. Vous pouvez avec l’aide de vos amis rédiger une annonce aussi humoristique que pertinente.

En fait, une annonce trop sérieuse en dépit d’une belle photo de profil vous donnera presque immédiatement un trop rigide. L’idéal est de débuter votre annonce par une brève description, puis utiliser une petite dose d’humour pour la terminer.

La mention de votre objectif de rencontre

Les membres d’un site de rencontre ne recherchent évidemment pas toute, la même chose, et ne sont d’ailleurs pas toutes célibataires. C’est pour cela qu’il est conseillé de préciser dans son annonce, la finalité espérée de la rencontre. En effet, pendant que certains sont intéressés par une simple amitié, d’autres sont à la recherche du grand amour. Il y a également les célibataires lesbiennes qui ne désirent qu’un plan cul.

Vous découvrirez par exemple sur la plateforme monsitedetchat.com plusieurs types d’annonces relatives aussi bien aux hétéros qu’aux lesbiennes. Peu importe votre objectif de rencontre, vous devez le signifier clairement pour que les autres femmes se manifestent si elles sont intéressées.