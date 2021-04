En conclusion, si vous avez de hauts revenus, consacrez du temps au choix de votre compte bancaire en ligne . En effet, les services, les frais et les produits sont très différents d’une banque à l’autre.

Un ancien président de la République s’était un jour attiré les foudres de ses compatriotes en affirmant qu’être riche, c’était gagner 5 000€ par mois. Le Larousse définit être riche comme un adjectif désignant quelqu’un « qui a de la fortune, des biens importants ». En effet, être riche ne se rapporte pas qu’au salaire. Néanmoins, puisque le salaire médian des français est d’environ 1 700€, on peut estimer que la richesse démarre plutôt aux alentours de 2 500€ pars mois.

Quel compte bancaire en ligne choisir quand on est riche ?

