Comment préparer son voyage au Mexique

Savez-vous que le Mexique est une des destinations les plus touristiques du monde ? Là où certains profitent des meilleurs endroits pour se prélasser au soleil face à un paysage somptueux, d’autres partent à l’aventure. Non seulement c’est un pays chargé d’histoire avec de nombreux monuments à découvrir, mais ce sont également des étendues sauvages à traverser pour se retrouver face aux plus belles images du monde. Pour réussir son voyage, il faut garder à l’esprit trois choses.

Prenez le temps nécessaire

La superficie du Mexique équivaut à environ trois fois celle de la France. Si vous voulez visiter le pays correctement, il faudra donc prendre votre temps et pouvoir vous libérer plus de deux semaines pour avoir l’occasion de voir les principaux trésors que ce pays vous offre. Dans un guide de voyage du Mexique, vous trouverez les meilleures destinations en fonction de vos centres d’intérêt (sport, histoire, gastronomie) et pourrez planifier votre circuit.

Soyez équipés pour la marche

Au Mexique, les plus beaux points de vue se méritent. La nature a été préservée à l’état sauvage et il est parfois nécessaire de marcher plusieurs jours pour atteindre son objectif. La récompense n’en est que plus belle à l’arrivée. Sympathisez avec d’autres touristes pour vous lancer dans l’aventure à plusieurs et vous soutenir en cas de difficulté, ne partez jamais seul si vous n’avez pas l’habitude de voyager.

Apprenez à communiquer

Visiter ce pays sans essayer de communiquer avec la population sur place serait une erreur monumentale. Les habitants ont le sens de l’hospitalité et du partage. Ils sont prêts à vous indiquer les plus beaux coins et vous faire goûter les produits de la gastronomie locale à condition d’aller vers eux. Il vous faudra donc avoir quelques notions d’espagnol, mais aussi écouter au préalable les intonations mexicaines où vous risquez d’être surpris de ne pas tout comprendre. Le mieux est de trouver un guide de voyage qui vous donne quelques rudiments, quelques expressions courantes de voyage.