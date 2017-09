Découvrir 3 des plus beaux pays de l’Amérique latine

Vous êtes en train de réfléchir à la prochaine destination pour vos prochaines vacances ? Inutile de chercher loin. Pourquoi ne pas profiter des plus beaux paysages de l’Amérique latine ? En plus, on peut dire que les différents pays de cette partie de l’Amérique possèdent de nombreux sites aussi fascinants et intéressants les uns que les autres. Et avec les activités que vous pouvez y faire, vous passerez certainement d’excellents moments. Et si vous ne savez pas encore pour quels pays opter, en voici 3 qui méritent votre détour.

Le Mexique

Le Mexique fait incontestablement partie des pays de l’Amérique latine qui attire le plus de visiteurs. On peut dire que c’est un pays qui possède de très beaux endroits qui n’attendent que vous. Dans ce cas, profitez de votre voyage au Mexique pour les découvrir. Une fois arrivé sur les lieux, vous pouvez vous attarder dans la ville historique de Guanajuato qui est considérée comme étant l’une des villes les plus emblématiques de ce magnifique pays.

D’autre part, vous pouvez aussi prendre du bon temps sur ses plus belles plages telles que Playa del Carmen dans la péninsule du Yucatan ou la plage d’Acapulco dans l’État du Guerrero. Par ailleurs, il est également intéressant de savoir que le Mexique constitue un musée à ciel avec les sites archéologiques qu’il y a sur les lieux. Et si vous êtes un fan des histoires de la civilisation maya, cette destination est vraiment faite pour vous.

Le Brésil

Le Brésil, voilà une autre idée de destination en Amérique latine. Avec ses quelque 8 millions de kilomètres carrés de superficie, l’éternel pays d’avenir couvre presque la moitié de tout le territoire de l’Amérique du Sud. En ce sens, on peut dire qu’il possède également une pléthore de sites à voir. Et en quelques exemples à absolument voir au cours de votre escapade en Amérique Latine et particulièrement au Brésil.

Qui n’a pas déjà entendu parler de la forêt amazonienne ? Sachez que pendant que votre séjour sur les lieux, vous pouvez vous aventurer à explorer cette merveille de la nature. En outre, ne manquez pas non plus d’admirer les belles chutes d’Iguaçu ou de vous reposer sur l’une des plus célèbres plages du monde à savoir Copacabana.

Le Costa Rica

La République du Costa Rica est également un pays qu’il ne faut pas manquer lors d’un voyage en Amérique latine. Et avec ses paysages authentiques, les touristes ne se font pas prier pour s’y rendre. Et vous aussi, n’hésitez pas à y aller. Vous pourrez par exemple contempler le spectacle offert par les coulées de lave nocturnes du volcan Arenal.

D’autre part, vous pouvez aussi visiter le parc national le plus populaire du Costa Rica, à savoir le parc national Manuel Antonio qui se situe dans la province de Puntarenas. Et si vous êtes un amateur de sport extrême, vous allez être content de savoir que vous pourrez pratiquer le surf sur les plages costaricaines, et ce toute l’année.