Anniversaires : les tendances déco

Alors que les petites bêtes envahissent nos intérieurs pour une déco résolument marquée du sceau de la Renaissance à savoir les fameux « cabinets de curiosités », les anniversaires eux aussi suivent les tendances déco. Et, si les copains restent le maillon essentiel pour que l’anniversaire soit parfait, il n’en reste pas moins que le thème est le fil conducteur pour une fête réussie.

Le thème, la déco : deux éléments indissociables

Organiser un goûter d’anniversaire selon un fil conducteur permet alors de l’organiser de A à Z. C’est d’autant plus simple, que tous les éléments de déco sont disponibles sur www.tralala-fetes.fr. Il suffit en effet de se laisser guider par le thème et de choisir les éléments de décoration que l’on souhaite. Guirlandes, lampions, boules alvéolés et rosaces, ballons imprimés, gonflés à l’hélium ou ballons lettres, décos lumineuses, pinata, mais aussi vaisselle et art de la table, sans oublier les déguisements, il existe toute une gamme d’accessoires pour décorer l’espace où se déroule l’anniversaire. Et question thème, il en existe aussi une multitude.

Princesse, star de cinéma, dinosaures, pirate, chevalier ou encore personnages de dessin-animés notamment, trouver ce qui plaira pour animer un anniversaire est à portée de tous. Entre les classiques et les plus originaux, du carton d’invitation à la déco de la table en passant par les jeux, tout sera alors sans fausse note.

Pour sortir des sentiers battus des thèmes traditionnels, rien de tel que de mettre du pep’s, de surfer sur les décos tendance pour un anniversaire qui marquera les esprits. Entre tonalités lumineuses et ambiance rafraîchissante, rien de tel que de mettre une touche de douceur avec des teintes pastel . Parfait pour un thème girly comme les fées, les licornes, l’arc-en-ciel notamment. Des teintes qui s’associent également aux décos pour les baby-shower, les baptêmes ou tout autre événement religieux. D’autant, que ces couleurs n’empêchent aucunement d’apporter des touches acidulées, mais aussi flashy rétro 90’s pour obtenir de jolis contrastes. Présent depuis quelque temps déjà, certains animaux ont également la côte . Le flamant rose, le cygne, mais aussi le lama apportent une touche d’exotisme en plus. D’autres, comme les animaux de la jungle et de la forêt tropicale s’invitent également à table. Les envies d’exotisme, les ambiances fleuries et les verdures chatoyantes sont également un coup de cœur déco pour les fêtes d’anniversaire. Des thèmes hauts en couleur à l’image de la célébrissime et iconique Frida Kahlo. Et, rien de tel que de s’inspirer du « celebrity marketing » pour la birthday party. Thomas Pesquet – spationaute français de l’Agence spatiale européenne ESA – fait alors figure d’influenceur pour les anniversaires. Ses magnifiques clichés depuis l’espace y sont sans doute pour quelque chose. Quoi qu’il en soit, l’espace, les planètes, les étoiles auront de quoi faire briller les yeux des plus petits, mais aussi des plus grands, de tous les fans de l’univers en somme. Pour finir, les fashionista en herbe, les épicuriens auront un petit faible pour la « junk food » qui envahit les dressings, les plages et les piscines cette année. En effet, elle s’invite aussi aux anniversaires. De quoi apporter une petite dose de fun supplémentaire, une touche décalée, audacieuse et cool avec des décors en forme de pizza, de burger, de donuts notamment.

Et, pour que l’anniversaire se termine en un délice inoubliable : le « number/letter/alphabet cake ». Nouvelle tendance gourmande 2018, le number cake est le gâteau chic et raffiné par excellence. En forme de chiffre(s) et/ou de lettre(s), il s’agit d’une base – pâte sablée, génoise, dacquoise par exemple – et de ganaches montées façon mille-feuilles. Gâteau qui est ensuite garni de fruits, de bonbons, de fleurs comestibles, de pâte à sucre notamment, selon les goûts et les envies de chacun. Un gâteau fondant en bouche qui se met facilement au diapason avec le thème. De quoi émoustiller avec légèreté tous les convives.