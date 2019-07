Home » Web / Hi-tech Quand la réalité augmentée se met au service de l’enseignement Web / Hi-tech Quand la réalité augmentée se met au service de l’enseignement

En seulement quelques années, la réalité augmentée s’est imposée comme l’une des dernières nouvelles technologies indispensables. Au-delà de ça, elle s’annonce comme une véritable révolution qui sera capable de supplanter l’avènement de la télévision. C’est la raison pour laquelle, beaucoup d’entreprises ont décidé de sauter le pas notamment dans les métiers qui concernent le design, l’architecture et tout ce qui touche aux changements de l’environnement. Quant à l’enseignement, un collège est déjà en train de tester cette nouvelle application puisqu’elle offre des ressources pédagogiques incroyables.

Pourquoi se tourner vers la réalité augmentée dans l’enseignement ?

La réalité augmentée est une technologie qui permet de superposer des éléments virtuels à notre environnement, en temps réel. À l’aide d’un téléphone ou d’une tablette, vous voyez instantanément se transformer le support avec une animation en 3D. Et bien évidemment, du côté des élèves, cela ne peut que susciter l’intérêt et la curiosité. En effet, elle offre un côté ludique mais également actif, susceptible de capter l’attention et de nourrir la motivation. Par ailleurs, c’est bien souvent l’occasion de dynamiser les cours tout en les enrichissant pédagogiquement grâce à de nombreuses interactions entre les professeurs et les étudiants. Ainsi, ils auront sous les yeux les acquisitions théoriques et pourront d’emblée se rendre compte de leurs portées.

Comment utiliser la réalité augmentée dans l’enseignement ?

Pour de nombreuses raisons, la réalité augmentée offre dans de nombreux avantages concernant l’apprentissage mais également, l’acquisition de compétences. D’ailleurs, l’aspect visuel entraîne immédiatement une compression accélérée avec des exemples concrets tout en suscitant l’intérêt et la motivation de chacun. Forts de ce constat, ces professionnels ont donc créé une application vous permettant d’être utilisée dans le milieu scolaire pour un côté ludique et pratique incontestable. Rapidement pris en main, cette application de réalité augmentée pour l’enseignement deviendra rapidement indispensable dans votre quotidien et transformera littéralement votre vision du cours.