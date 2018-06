Home » Santé Psychologue en ligne ou la quête du bien-être 2.0 ?! Santé Psychologue en ligne ou la quête du bien-être 2.0 ?!

Chagrin, disparition d’un proche, problème de couple ou sensation de solitude voire quête de soi notamment, on a tous à un moment ou à un autre de notre existence l’envie de surmonter un malaise qui persiste. Bien entendu la famille, les amis, les proches peuvent soulager un mal-être, mais leur réconfort est, dans la plupart des cas inefficaces. Entre des propos empreints de compassion ou un manque de recul, les questions demeurent sans réponse et les blocages et autres troubles physiologiques inexplicables se répètent inlassablement et assaillent de manière récurrente. Dès lors, il convient de franchir le pas pour s’affranchir de cette spirale infernale et mener un travail sur soi avec l’aide d’un professionnel. Le psychologue est alors tout indiqué pour comprendre la situation et surtout, permettre de se poser les bonnes questions pour vivre sa vie sans être parasité. Et pourquoi ne pas consulter un psychologue en ligne ? Gros plan sur une pratique de plus en plus répandue de nos jours.

Le spy en ligne : avenir de la consultation thérapeutique …

Que l’on soit un actif avec un emploi du temps surchargé, expatrié à l’autre bout de la planète, alité des suites d’une maladie, en vacances, une femme enceinte ou encore que l’on souhaite consulter en toute discrétion par exemple, les raisons ne manquent pas pour se tourner vers la psychologie en ligne. C’est aussi le moyen de bénéficier d’un accompagnement lorsque l’on réside dans une zone démédicalisée, dans un désert médical. Dans tous les cas, le fait de consulter un psychologue de chez soi permet de retrouver le contrôle de soi. Et, c’est encore mieux qu’en cabinet ! Gros plan sur les nombreux avantages.

La consultation en ligne permet d’avoir des réponses à des questions pratiques. La consultation avec le praticien se déroule dès lors grâce à une webcam – une connexion internet et l’accès à un logiciel permettant la visioconférence tels que Skype ou FaceTime sont néanmoins indispensables – à l’image de celle qui pourrait se dérouler dans un cabinet. À la différence du cabinet, on est confortablement installé chez soi, dans un endroit calme et apaisant. Cet environnement permet alors de se sentir en confiance et favorise les confidences. Les échanges sont alors plus constructifs que lors d’une rencontre formelle en cabinet où l’on est plus enclin à garder pour soi certains détails, de peur de lire dans le regard et l’attitude de l’autre une sorte de jugement. Une situation qui permet alors au thérapeute de procéder en ligne à des analyses et des évaluations psychologiques afin d’identifier l’origine des maux de manière plus efficiente, notamment avec les adolescents. Parce qu’il est bien souvent plus facile de se confier face à l’écran que lors d’une rencontre formelle en cabinet, cette forme de consultation psychologique permet d’obtenir des résultats plus visibles. La fréquence des séances est généralement d’une par semaine et se déroule alors selon ses propres disponibilités sans que cela ne vienne perturber sa propre organisation. Bien entendu, la fréquence plus être plus ou moins élevée dépendamment des besoins de chacun.

L’e-thérapie permet alors de sonder son inconscient et de passer un moment difficile. Une forme de thérapie qui n’en reste pas moins reconnue par le droit français, et ce, depuis 2009. Dès lors, le télé-psychologue est un professionnel assermenté. En effet, il doit demander l’accord de l’agence régionale de santé pour cela.