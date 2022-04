Home » Business Les 6 erreurs à éviter pour un bon SEO onsite Business Les 6 erreurs à éviter pour un bon SEO onsite

Afin d’améliorer le référencement naturel onsite de votre site internet, il y a un certain nombre d’aspects à améliorer. En dehors de ces améliorations, il y a également des erreurs à ne pas commettre. En voici 6.

Négligez la méta description

Il arrive quelques fois de rencontrer des pages sans méta description. Cette dernière est pourtant d’une grande importance. La méta description est en effet, le premier élément visible lorsqu’un utilisateur tombe sur votre site dans un moteur de recherche.

Son rôle est d’informer, en peu de mots, sur le contenu de votre page. Il est donc important de la rédiger de sorte à inciter le lecteur à visiter votre page.

Pour bien réussir sa rédaction, il vous faut un peu d’imagination. Mettez-vous à la place du lecteur et incluez dans la méta description les mots-clés qu’il aurait pu entrer dans le moteur de recherche.

Publiez du contenu peu convaincant

Il ne suffit plus d’écrire pour écrire. Veillez à rédiger du contenu pertinent et qui informe ou répond à une question. Si votre contenu est de nature divertissant, votre page sera déclassée et considérée comme peu utile.

Assurez-vous qu’il ne s’agisse pas d’un contenu dupliqué. Les contenus dupliqués réduisent le pouvoir SEO des pages. Ainsi, variez vos contenus à l’interne, puis évitez de copier du texte d’un autre site. Les titres de page ne doivent pas être similaires au risque de semer la confusion.

Si vous négligez les mots-clés, vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. Employez donc les bons mots-clés et organisez votre rédaction afin que le contenu incite à la lecture.

Rédigez des paragraphes trop longs

Il est vrai que ce sont les robots Google qui analysent le score SEO de votre site. Cependant, ce n’est pas pour autant une raison pour rédiger un texte pour robot. Votre première cible demeure les êtres humains. Ces robots ne sont qu’un chemin rapide pour proposer votre page au lecteur.

En parlant de lecteur, facilitez-lui la tâche en structurant votre texte de sorte à le rendre agréable à la lecture. Si en visitant votre page, il sent qu’il fera un gros effort avant de lire, il n’ira pas au bout de la lecture.

De longs paragraphes n’aident vraiment pas. Si vous avez beaucoup à dire, organisez les idées, car un gros bloc de texte, cela repousse.

Ne pas utiliser les balises HTML

Il ne suffit pas d’écrire juste. Il faut pouvoir attirer l’attention des robots Google et surtout leur dire quoi prendre en compte. Les balises HTML sont là pour cela. Ne pas les utiliser réduit considérablement la capacité de permettre aux moteurs de recherche d’analyser votre contenu.

En effet, ces balises sont une aide pour la structuration de vos pages. Ils permettent aux moteurs de recherche de comprendre la structuration de vos pages et de savoir les classer suivant leur priorité. À ce propos, il faut savoir que le H1 ne s’utilise qu’une fois et est réservé au titre. Le H2, H3 et autres Hn sont pour les sous-titres.

Ne pas optimiser les images

Afin d’illustrer vos textes, il est important de se servir des images. Cela participe aussi à diversifier votre contenu. Le recours aux images participe aussi à un peu, améliorer l’expérience de visite de votre page. Mais il y a un piège qu’il est important d’éviter ; vos images doivent être optimisées.

Ne pas le faire, rendra votre site très lourd. Cela aura une incidence sur la vitesse de chargement qui va se réduire. Google a toujours favorisé les sites rapides au chargement. Vous serez donc pénalisé.

Insérez de mauvais liens

L’importance des liens retours dans le référencement naturel n’est plus à démontrer. Ce n’est pas non plus une raison pour en insérer à tout bout de champ. Vérifiez toujours la qualité des liens que vous ajoutez à votre contenu.

En effet, les moteurs de recherche analysent également la qualité et la pertinence de ses pages proposées. En pratique, si vous ajoutez des liens provenant de spam ou ayant un contenu ne cadrant pas avec votre site, vous allez perdre des points SEO.