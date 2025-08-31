Pourquoi offrons-nous un brin de muguet le 1er mai ?

Le 1er mai est un jour particulier pour tous les Français. Jour férié, il célèbre la fête du Travail. Mais ce n’est pas tout ! À l’occasion de ce jour du 1er mai, il est de coutume d’offrir à ses proches un brin ou un bouquet de muguet.

Déjà dans la Rome antique, le muguet était offert le 1er mai, car il avait pour objectif de célébrer la déesse des fleurs Flora. De leur côté, les Celtes célébraient le début de l’été le même jour, en s’offrant du muguet en signe de porte-bonheur.

En France, les origines de cette tradition remontent au temps de la dynastie des rois Valois, en 1560 lorsque le roi Charles IX se rendit dans la Drôme avec sa mère Catherine de Médicis. Accueilli par le chevalier Louis de Girard de Maisonforte avec un brin de muguet, et ce geste l’ayant profondément touché, le roi Charles IX aurait alors décidé de distribuer à toutes les dames de la cour un brin de muguet chaque 1er mai.

Aujourd’hui, un bouquet de muguet, c’est aussi l’occasion de parfumer naturellement son intérieur, comme nous l’expliquent les experts en décoration intérieure sur le site sweetyhome.fr.

Le 1er mai devient la fête du Travail

En 1889, les ouvriers font de l’églantine le symbole de la journée internationale du travail.

Cette fleur est principalement cultivée sans le nord de la France, là où les échauffourées sont récurrentes entre les forces de l’ordre et les ouvriers. C’est alors en signe de protestation et en souvenir du sang versé lors des rassemblements ouvriers qui ont mal tourné que l’églantine est prise pour représenter les travailleurs.

Plus tard, en 1941, le maréchal Pétain fait officiellement du 1er mai la « Fête nationale du Travail et de la Concorde sociale », et déclare que ce jour sera désormais férié.

Le muguet en remplacement de l’églantine

Ce n’est qu’à partir du XXe siècle que le muguet prend la place de l’églantine et est associé à la fête du Travail.

Au moment où le général Pétain déclare le 1er mai comme étant la fête du Travail, l’églantine rouge est remplacée par le muguet. Pourquoi ? Parce que le rouge de l’églantine renvoyait aux valeurs communistes. Le gouvernement a donc opté pour une fleur blanche, symbole de paix et de pureté : le muguet.

Le muguet popularisé

Même si le muguet devient le symbole officiel de la fête du Travail en France, la tradition de s’offrir du muguet ne devient populaire qu’à partir du 1er mai 1895, lorsque le chanteur populaire Félix Mayol arbore quelques brins de muguet à sa boutonnière sur scène, à l’occasion de la première représentation à Paris de sa tournée nationale. Sa série de concerts est un succès sans précédent, ce qui contribue à faire du muguet le symbole universel de la fête du Travail, mais pas seulement !

Enfin, le muguet se démocratise et s’impose définitivement comme le symbole du 1er mai à partir de 1900 lorsque, à l’occasion d’une fête mondaine donnée par les grands couturiers parisiens, toutes les femmes de l’assistance reçurent un brin de muguet. Un geste qui a été repris les années suivantes par les plus grandes maisons de couture, qui en offraient à leurs clientes.

Aujourd’hui, le muguet s’offre à toutes les personnes qui nous sont chères : la famille, les collègues de travail ou encore les amis en célébration de ce jour férié et en hommage aux personnes que l’on aime.