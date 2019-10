Home » Business Pourquoi offrir le meilleur du sport à vos clients dans votre hôtel Business Pourquoi offrir le meilleur du sport à vos clients dans votre hôtel

Un hôtel qui offre une chaîne de télévision sportive complète à son client a toutes les chances de le faire revenir. Cette stratégie de marketing est la base des services proposés. Quel que soit leur milieu, les hommes ont toujours aimé le sport. Ils veulent avoir accès à ce loisir à tout moment. Fréquemment, ce plaisir se transforme en passion. Si elle est assouvie, vous gagnez un consommateur heureux qui reviendra.

Pourquoi choisir d’offrir l’intégralité des grands événements sportifs ?

L’homme d’affaires ou le nanti court toute la journée. Elle finit souvent tard. Il réserve une chambre dans des hôtels, où il attend des services à la hauteur du standing. Après une journée intensive à signer des contrats, à discuter affaires, il aime se vider la tête. L’un de ses plaisirs est de pouvoir se détendre, en regardant son match de football favori. Lui donner accès à un bouquet complet, comme le propose ce fournisseur de chaînes sportives par satellite, suggère qu’il est comme chez lui, où il peut choisir sa chaîne sportive préférée, en toute tranquillité. Il est satisfait et un client enchanté est un client fidèle.

Comment bien choisir son distributeur sportif numérique ?

Encore faut-il proposer de l’illimité et le meilleur des diffuseurs. Une diffusion par satellite s’impose, pour s’assurer d’obtenir la qualité appropriée. Par un simple branchement, toutes les chambres peuvent être équipées, à moindre coût. Exigez le déploiement d’une couverture Wifi la plus puissante et fiable, dans votre établissement, en installant un point terminal dans chaque pièce. Elle ne doit pas interférer avec les signaux de télévision. Le fournisseur se doit d’être spécialiste dans la réception et la distribution mondiale des signaux vidéo et audio. Sa fiabilité en matière de stabilité technologie doit être irréprochable. L’idéal est d’opter pour une offre de renom, comprenant des chaînes exclusives, comme RMC SPORT, pour recevoir en intégralité l’Europa League et la Champions League.