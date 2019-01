Home » Auto Pourquoi est-il préférable d’opter pour une voiture d’occasion ? Auto Pourquoi est-il préférable d’opter pour une voiture d’occasion ?

Au fur et à mesure que votre situation professionnelle s’améliore, les charges et responsabilités s’accroissent. Les déplacements deviennent récurrents et il serait préférable de disposer d’un véhicule pour faire plus d’économies. Cela va vous permettre aussi de déposer régulièrement les enfants à l’école avant de continuer la route pour le service. Mais, lorsque l’on ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour se payer une voiture neuve, on a toujours la possibilité de se tourner vers une voiture d’occasion. Découvrez dans cet article quelques avantages de l’achat d’une voiture d’occasion.

Où payer une voiture d’occasion ?

On entend par voiture d’occasion tout moyen de déplacement à quatre roues (au moins) qui a été utilisé auparavant. Ainsi dit, il existe plusieurs types de voitures d’occasion. Vous pouvez par exemple trouver comme voiture d’occasion des berlines, des 4X4… Avec un peu de chance, vous pouvez tomber sur des véhicules de transport d’occasion. Sachez néanmoins que le plus important n’est pas de trouver la voiture d’occasion souhaitée, mais plutôt de s’assurer de son bon état de fonctionnement. La meilleure manière d’être certain de l’achat d’un véhicule en excellent état est de l’acquérir chez un mandataire au lieu d’un particulier. En effet, pour protéger leur réputation, les sociétés de revente de voitures d’occasion ont tout intérêt à ne pas vous vendre une épave. Elles s’assurent avant tout de l’état de fonctionnement du véhicule après plusieurs tests avant de la mettre sur le marché de la vente. Une fois achetée, vous n’aurez aucun souci puisqu’il sera comme neuf. La seule chose qui rebute les potentiels acquéreurs est son prix relativement élevé par rapport à l’achat auprès d’un particulier. Cependant cela en vaut la peine, car l’entreprise se chargera de toutes les formalités administratives et même de celles relatives à l’immatriculation. Vous aurez même droit à des garanties équivalentes à celui d’une voiture neuve.

Achat de voitures neuves immatriculées

Il y a beaucoup de risques à payer une voiture d’occasion chez un particulier. D’abord, vous n’êtes pas sûr de la provenance du véhicule ni de l’identité de son propriétaire. Ensuite, la voiture d’occasion ne bénéficiera pas de garanties. Et enfin, vous ne pourrez pas être certain de sa conformité avec les caractéristiques évoquées dans l’annonce de vente. Pour toutes ces raisons, il est préférable de se rapprocher d’un mandataire. Cela vous permet d’éviter ces genres de risques. Chez lui, vous avez aussi la possibilité de tomber sur les voitures « 0 km ». Ce sont des véhicules qui ont servi notamment lors des expositions de vente ou au cours des tests. C’est pourquoi elles ont un faible kilométrage. L’achat de tel véhicule est une aubaine que vous devez saisir en profitant des 10 à 30 % de réduction sur son prix de vente.