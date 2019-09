Home » Voyage Pourquoi choisir l’ile de Ré comme destination de vacances ? Voyage Pourquoi choisir l’ile de Ré comme destination de vacances ?

Aujourd’hui, pour changer d’air et se dépayser, il n’est plus nécessaire de partir à des milliers de kilomètres de la France. Parmi les endroits qui ont beaucoup à offrir, il y a l’île de Ré, située dans le département de Charente-Maritime. Elle est également connue pour ses diverses activités comme le camping île de Ré qui ont su ravir de nombreux touristes. Apprenez pourquoi elle est devenue une destination phare.

Ce qu’il y a à découvrir sur l’île

Si l’île de Ré est prisée par les vacanciers, ce n’est pas par hasard. Outre le camping, la visite de la destination à vélo est l’une des activités les plus pratiquées. Avec sa petite superficie de 85,32 km et son paysage authentique et naturel, sa découverte se fait mieux à travers les pistes cyclables sillonnant l’ensemble de l’île. Le véritable dépaysement se fera dans un cadre proche de la nature avec un large choix de plage, l’air de l’Atlantique et de petits villages au charme pittoresque. Sur l’île de Ré, vous retrouverez tous ces aspects et du dynamisme en plus, avec les activités qui peuvent y être pratiquées.

Faire le vide pour refaire le plein

Se ressourcer fait le plus souvent partie des raisons pour lesquelles vous partez en vacances. Sur l’île de Ré, vous aurez l’opportunité de retrouver une certaine douceur de vivre, procurant bien-être et détente. Considérée comme étant un Pays d’Art et d’Histoire, elle vous offre la possibilité de redécouvrir la France et ses valeurs. Le plus souvent, les vacances riment également avec découverte et gourmandise. Dans cette optique, vous pourrez profiter des innombrables paysages authentiques de l’île et des saveurs rétaises qui y sont proposées. Sans trop vous éloigner, l’île de Ré vous permet de changer totalement de cadre et de mode de vie. À la place des voitures et de la pollution, retrouvez le grand air et les balades à vélo ou à pied pour vous remettre d’aplomb.