Pourquoi choisir l'aluminium pour votre porte d'entrée ?

Quoi qu'on en dise, la porte d'entrée est le seuil de votre vie personnelle ! Elle reflète vos goûts, doit être en harmonie avec le reste de la maison mais doit aussi inspirer la sécurité. Elle joue un rôle important, il est donc essentiel de prendre le temps de la sélectionner : matériaux, couleurs, dimensions, formes… La porte d'entrée en aluminium offre des avantages intéressants et s'adapte à de nombreux styles de maison.

Quels sont les atouts de la porte d'entrée en aluminium ?

Différents aspects esthétiques et pratiques permettent de démontrer que la porte d'entrée en alu est idéale ! Ce matériau ne nécessite aucun entretien, si ce n'est un petit coup de lavette de temps à autre. La porte d'entrée en aluminium ne rouille pas contrairement à l'acier, qui s’altère dans le temps et selon les conditions météorologiques. L'aluminium se travaille facilement et offre la possibilité de concevoir des portes d'entrée modernes s'alliant parfaitement aux maisons d'architecte mais aussi aux maisons anciennes qui auraient besoin d'une nouvelle jeunesse. La combinaison alu et verre fonctionne d'ailleurs plutôt bien. L'autre atout qui attire les propriétaires à opter pour une porte en alu est bel et bien, le vaste choix de couleurs ! Une belle palette de teintes pour satisfaire tous les goûts et pour se fondre à l'existant sans aucun souci. Elle est également très bien notée en ce qui concerne l'isolation thermique, qu'elle apporte à une maison.

Quel est le prix d'une porte d'entrée en aluminium ?

Les portes en alu d'entrée de gamme coûtent généralement moins de 1000 euros. Une porte de milieu de gamme affiche un tarif pouvant aller jusqu'à 1500 euros et pour les portes en alu haut de gamme, les prix peuvent atteindre jusqu'à 4000 euros, avec la promesse d'une qualité irréprochable. Les clients optent généralement pour la porte d'entrée en milieu de gamme, ce qui est déjà très bien. Après tout dépend évidemment du projet et du budget disponible. Le mieux est de se tourner vers un professionnel de la pose de portes et de fenêtres, qui saura vous diriger vers la gamme la plus adaptée à votre type d'habitation. Une personnalisation sur mesure pour une maison unique : la vôtre !