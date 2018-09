Home » Santé Pourquoi acheter un adoucisseur d’eau ? Santé Pourquoi acheter un adoucisseur d’eau ?

L'adoucissage de l'eau est un processus qui vise à atténuer la rigidité de l'eau causée par la présence d'éléments chimiques dans l'eau tels que le calcium, le magnésium, le sulfate ou le carbonate.

La dureté de l'eau

Les minéraux sont, de façon intrinsèque résistants à la chaleur de ce fait, ils ont tendance à se solidifier lorsque la température monte. Cette solidification des matières est la cause de la présence de carbonates de calcium (tartre) dans l'eau. Ce matériau se forme dans les conduits de canalisation ou sur les parois de certains appareils électro-ménagers tels que la machine à laver, le lave-vaisselle ou la bouilloire électrique dont la présence de tartre réduit la performance.

De plus, l'eau calcaire qui, contrairement aux idées reçues ne présente aucune nocivité pour la santé, devient un danger pour l'homme à une certaine échelle. Dès lors, l' outil indispensable chez vous est l'adoucisseur d'eau.

Avantages de l'adoucisseur d'eau

Il vous faut un épurateur d'eau tout simplement parce qu'il élimine le dépôt de tartre contenu dans vos machines électro-ménagères et matériel sanitaire. De plus, il rend ces derniers plus productifs, plus durables. Vous limitez ainsi la consommation d'énergie et préservez votre santé.

Les types d'adoucisseurs d'eau

Le ramollissement de l'eau peut s'effectuer par plusieurs méthodes en tenant en compte le taux de concentration en calcaire et le nombre d'individus vivant dans la maison. Mis à part L'adoucissement par filtration et cristallisation, l'adoucisseur à résine par sa technique de transformation et sa teneur en sodium est une méthode efficace pour se débarrasser du calcaire. L'adoucisseur au CO2, lui consiste à incorporer du dioxyde de carbone en équilibre avec la qualité d'eau. L'adoucisseur à polyphosphates est un autre moyen de détartrage qui empêche le calcaire de s’accoler aux parois des machines.