Home » Maison Pelouse synthétique : est-ce un bon choix pour mettre autour de sa piscine ? Maison Pelouse synthétique : est-ce un bon choix pour mettre autour de sa piscine ?

Sans détour, mettre autour de sa piscine, du gazon synthétique, est un choix avisé. En effet, cela apporte plusieurs avantages. Toutefois, de nombreuses personnes s’interrogent à propos de ce choix. L’une de ces questions est la réaction du faux gazon au contact du chlore. Nous vous disons tout.

Gazon synthétique : une solution durable

Toutes les fausses pelouses sur www.ateliers-crea.com sont magnifiques et résistantes. Elles ne se dégradent pas au contact d’eaux chlorées. Et si votre piscine est traitée au sel, ne vous inquiétez pas au sujet de l’effet que son eau aura sur votre faux gazon. En effet, les faux gazons résistent également au sel.

A lire également : Faire appel à un vitrier à Paris : combien ça coûte

Toutefois, il est n’est pas sage de laisser séjourner sur votre herbe synthétique récemment posée, un galet de chlore pur. Vous risquerez de l’endommager.

Gazon synthétique pour un confort optimal

La pelouse artificielle rehausse la qualité de votre cadre de vie. En la posant dans votre jardin et autour de votre piscine, vous en profiterez énormément. Elle offre un grand confort. Elle peut parfaitement remplacer le tapis près de votre jacuzzi.

A lire en complément : Trois idées pour organiser une bonne dégustation de café

Vous aurez une sensation agréable au niveau de vos pieds nus lorsque vous marcherez sur cette fausse herbe. Aucun risque que vous regrettiez votre gazon naturel !

Non seulement le gazon synthétique accroît votre qualité de vie, il réduit vos contraintes. En effet, nul besoin de tondre désormais la pelouse. Il est d’ailleurs interdit dans plusieurs zones résidentielles de tondre la pelouse à des jours donnés.

Gazon artificiel : une solution très économique

À l’achat, la pelouse artificielle ne coûte pas cher. Le prix du gazon synthétique est davantage plus abordable lorsqu’il s’agit du modèle à brins courts. Ils tassent moins. Les nageurs marcheront dessus sans que vous n’ayez besoin de l’entretenir régulièrement.

En effet, ce n’est pas que le prix d’achat qui fait de la fausse pelouse, une solution très économique. Il y a également le coût de l’entretien. Trouvez chez nous, du gazon synthétique pas cher et plus de bons plans déco et bricolage.

Les fausses pelouses à brins courts ne sont nettoyées qu’une à deux fois par an.

Par ailleurs, vu que vous n’aurez pas à arroser votre gazon artificiel, votre facture d’eau sera réduite.

Fausse pelouse : une solution très écologique

Le fait de n’avoir pas à arroser votre gazon synthétique n’est pas qu’un avantage économique. Il s’agit également d’un atout écologique. Réduire sa consommation d’eau contribue à garantir la disponibilité de cette ressource vitale à tous.

Pour entretenir les gazons naturels, il faut souvent recourir aux engrais chimiques et aux pesticides. La pelouse synthétique quant à elle ne nécessite pas cela. Dès lors, la qualité de la nappe phréatique est préservée.

Pour finir, sachez que la tonte des pelouses naturelles génère des déchets difficiles à gérer. Avec un gazon artificiel, ce souci disparaît.