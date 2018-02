Home » Business Ouvrir une société offshore Business Ouvrir une société offshore

Désormais le commerce est plus international qu'il n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. De tout temps les hommes ont voyagé, commercé les uns avec les autres, échangé, communiqué, et pour cela certaines peuplades s'étaient même fait une spécialité du déplacement d'un pays à l'autre. C'est ainsi que les échanges de savoirs et de compétences ont permis aux et aux autres de s'inspirer d'autres modèles, et donc de se développer. Aujourd'hui tout cela s'est simplifié comme jamais, grâce aux technologies de l'information, à l'e-commerce, aux réseaux sociaux…

Comment ouvrir une société à l'étranger ?

Lorsque l'on souhaite aujourd'hui développer ses affaires, il est parfois préférable de créer directement une société dans le pays dans lequel on sent que l'on va pouvoir pénétrer son marché de prédilection. Pour cela il convient d'abord de se renseigner sur les différents aspects du marché, localement, et d'obtenir des informations sur les possibilités de créer une société offshore là-bas. Vu que ce genre de pratiques se développe de plus en plus, dans notre économie mondialisée, des entreprises se sont créées pour aider les entrepreneurs dans ce type de démarche, en particulier pour ce qui concerne les connaissances des juridictions locales.

S'adapter à une autre culture d'entreprise

Ensuite c'est sur place, en côtoyant les gens qui consomment et en comprenant leurs habitudes en la matière, en voyant comment les entreprises font leur business et développent leurs affaires, bref en se plongeant dans la culture du pays, que l'on pourra pénétrer le marché bien plus facilement et surtout d'une façon bien plus optimale. La langue peut être une barrière, surtout s'il s'agit de partir s'installer en Asie, mais là encore, en faisant appel aux services d'une entreprise spécialisée dans la création de sociétés offshore, tout est simplifié. Celle-ci connaît en effet les différentes démarches à faire, les règles locales à respecter, les taxes à régler quand on est entrepreneur sur place, ainsi que les habitudes de consommation et de marché.