Ouvrir une franchise : les étapes à suivre absolument

L’ouverture d’une franchise à l’instar d’une entreprise est un processus comportant plusieurs étapes. En général, de nombreuses étapes précèdent l’ouverture d’une franchise. Faisons le point sur ces étapes.

Les 5 premières étapes

Il faut au préalable bien comprendre le concept de franchise et identifier ses forces et faiblesses avant de se lancer dans le processus. En effet, la franchise est un modèle commercial et juridique qui repose sur un contrat de collaboration entre une entreprise appelée « franchiseur » et une autre dite « franchisée ». La seconde étape est le choix du secteur d’activité. Que ce soit pour ouvrir une franchise commerciale ou une franchise de restauration, les secteurs d’activités sont variés : hôtellerie, habillement, immobilier, automobile, etc. La troisième étape consiste à faire une étude de marché pour évaluer la concurrence, les opportunités et menaces. Vient ensuite le choix du franchiseur par l’entreprise franchisée. La cinquième étape est relative au financement. L’élaboration d’un business plan est recommandée à cette étape.

Les 5 dernières étapes

La sixième étape consiste à trouver l’emplacement pour ouvrir sa franchise. Pour y parvenir, il faut tenir compte de certains facteurs tels que le taux de fréquentation de l’endroit et de la position des entreprises concurrentes par rapport à l’emplacement. Quel que soit le secteur choisi (santé, transport, commerce général, etc.), l’entreprise franchisée doit recevoir l’approbation du franchiseur avant de déterminer son emplacement. Vient ensuite l’étape consistant pour le franchisé, à recevoir une formation dans le secteur d’activité choisi. Cette formation lui permettra de bien maîtriser le secteur et d’enrichir ses connaissances. Cette étape est indispensable pour ceux qui manquent d’expériences et de compétences dans le secteur choisi.

La huitième étape consiste à porter son choix sur un statut juridique. Le choix du statut juridique (SA, SARL, SNC, etc.) dépend de plusieurs facteurs tels que le montant des investissements et le nombre d’associés. Il est utile de se faire aider au besoin par un professionnel du domaine juridique afin de faire un choix approprié. L’avant dernière étape est la signature du contrat de franchise. L’ouverture de la franchise est la dernière étape qui vient boucler le processus.