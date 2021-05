Home » Business L’art de choisir une chambre froide sans se tromper Business L’art de choisir une chambre froide sans se tromper

Pour conserver les aliments, les professionnels, et même les particuliers ne doivent pas faire l’impasse sur cet appareil. La chambre froide est idéale et elle est déclinée en deux modèles. Vous aurez la version avec un froid positif et la seconde avec un froid négatif. Le stockage des aliments ne répond pas aux mêmes normes, d’où l’intérêt de bien vous renseigner pour choisir la meilleure chambre froide. Dans le cas contraire, vous pourriez regretter votre achat alors que ces produits sont parfois facturés plus de 500 euros.

Un stockage en fonction des denrées

Si vous connaissez les normes sanitaires, vous savez sans doute que les températures de conservation ne sont pas les mêmes en fonction des denrées. Les viandes, les poissons cuits, les plats cuisinés ainsi que les restes de table doivent être stockés entre 0 et 4 degrés seulement. Il faudra 4 degrés pour les fruits, les légumes, les viandes, les poissons non cuits, les pâtisseries avec de la crème, les charcuteries, ainsi que tous les produits avec du lait cru.

Pour les produits laitiers, ainsi que les oeufs, vous devez avoir une température de 6 à 8 degrés dans le réfrigérateur.

Ces températures sont donc proposées avec une chambre froide positive, mais il y a bien sûr des congélateurs.

Toutes les denrées congelées doivent être stockées à -12 degrés contre -18 degrés pour les produits surgelés comme les glaces, les sorbets ainsi que toutes les crèmes glacées.

Dans ce cas de figure, vous avez une chambre froide négative. Ces deux types se démarquent et vous permettent déjà d’arrêter votre choix en fonction de vos besoins bien sûr.

Un choix en fonction de votre profil

Avant de commander votre chambre froide, regardez si elle correspond parfaitement à votre profil puisque le budget est tout de même conséquent. Une chambre froide modulable sera parfaite pour tous les restaurateurs et elle s’adapte à l’ensemble des denrées alimentaires que vous souhaitez stocker. Pour les versions compactes, il faut un petit espace et vous pourrez conserver les plats cuisinés ou emballés. Certaines chambres sont sur des remorques, cela permet de stocker les denrées pour un évènement puisque l’appareil est finalement facile à transporter.

Une chambre peut aussi être gonflable, il faut alors se rapprocher d’un expert dans ce domaine pour réussir à commander ce produit qui est parfait pour un restaurant d’extérieur et éphémère. Vous avez désormais quelques critères pour vous aider à stocker les denrées alimentaires, mais également pour acheter une chambre froide.