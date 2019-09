Home » Loisirs Organiser un mariage à un prix raisonnable Loisirs Organiser un mariage à un prix raisonnable

Tout le monde n’a pas le budget de la famille royale d’Angleterre pour organiser un mariage princier. Beaucoup de personnes souhaitent célébrer leur union sans pour autant s’endetter sur dix ans. Est-il encore possible de nos jours d’organiser un mariage avec un petit budget ? La réponse est oui ! Et voici comment y arriver.

Économisez sur la robe

Quand on voit le prix de certaines robes de marié, on n’en revient toujours pas. C’est quand même fou de consacrer autant d’argent pour quelque chose que l’on va porter qu’une seule fois dans sa vie. Oui, c’est un jour particulier. Oui, on ne doit voir que vous ce jour-là. Néanmoins, il existe des boutiques sur Internet où l’on trouve de très belles robes de mariées à petit prix et dans tous les styles pour un mariage bohème, princesse ou traditionnel.

Ne vous laissez pas entraîner dans la spirale infernale de la dépense

Aujourd’hui, les magasins d’articles de fête ont un succès fou. L’arrivée en France de la pratique des mariages à thème ainsi que les émissions de téléréalité autour du mariage nous donne envie d’acheter toujours plus pour avoir un mariage exceptionnel. Néanmoins, ne laissez pas le marketing vous envahir et n’oubliez pas que les choses les plus simples sont les meilleures. Dites-vous bien une chose, c’est que les accessoires ne remplaceront pas l’amour dans cette journée, et qu’une décoration trop chargée peut même nuire à l’émotion.

Louez le maximum de choses

Aujourd’hui, les professionnels de l’organisation d’évènements proposent de louer certains accessoires pour la soirée ou bien pour le week-end. Vous n’aurez donc pas besoin d’investir dans les recouvre-chaises, dans les nappes, dans les serviettes, dans la vaisselle ou encore les luminaires, les chandeliers et la décoration. C’est très pratique pour les petits budgets et cela évite le gaspillage. Aujourd’hui, on peut avoir accès à une large gamme de produits à la location pour les mariages.