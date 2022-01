Home » Famille Offrez un cadeau surprenant pour célébrer votre première année de vie commune Famille Offrez un cadeau surprenant pour célébrer votre première année de vie commune

Une année de vie commune, ça se fête ! Marquez ce jour d’une pierre blanche, en offrant à votre bien-aimé(e) un cadeau inédit. Les bijoux sont des présents qui durent dans le temps. Au quotidien ou lors de grands événements, votre tendre moitié ne pourra plus s’en passer.

Les cadeaux pour Elle

Pour Madame, une bague diamant originale , un beau collier ou encore un joli bracelet sont d’excellentes idées cadeaux.

Une bague

Pour marquer vos noces de coton, offrir un bijou en or est parfait. D’ailleurs, pourquoi ne pas opter pour une bague sertie de diamants, que votre dulcinée pourra porter régulièrement ? Il est bien sûr indélicat de lui offrir un modèle similaire à sa bague de fiançailles. Dans ce cas, tournez-vous vers un modèle plus original. Très tendances, les bagues de phalanges peuvent souligner son style. Pour ne pas faire de faux pas dans vos choix, n’oubliez pas de prendre le tour de doigt de votre compagne. Côté style, pensez à lui offrir un modèle sobre, mais élégant.

Un collier

Si vous n’êtes pas sûr du tour de doigt de votre partenaire, vous pouvez toujours lui acheter un bijou ajustable. C’est par exemple le cas du collier. Un collier en or blanc est toujours le bienvenu dans la boite à bijoux d’une femme. Jouez la carte de l’originalité en choisissant un collier atypique.

Pour la surprendre davantage, n’hésitez pas à glisser une photo de votre mariage dans un pendentif cassolette. Vous pouvez également choisir un bijou personnalisé avec vos initiales. Un pendentif avec un message saura également faire son petit effet. En outre, un diamantaire est en mesure de vous façonner une pièce de choix.

Un bracelet

Mis à part le collier, le bracelet est un excellent cadeau pour fêter votre première année de vie commune. Il en existe plusieurs modèles. Constitué d’un anneau et d’un fermoir, le bracelet jonc est un bijou intemporel, chic et raffiné. Plus imposant, le bracelet manchette est un bijou idéal si votre femme a les poignets larges. Pour les poignets plus fins, vous pouvez vous tourner vers le bracelet en chaîne. C’est un accessoire que l’on peut facilement superposer avec d’autres. Vous pouvez aussi l’associer à des breloques pour lui donner du caractère et surtout ajouter une touche de personnalisation. En effet, il vous est possible de commander des charms selon vos goûts et vos envies.

Les cadeaux pour Lui

Les bijoux ne s’adressent pas qu’aux femmes. Les messieurs ont aussi droit à leur lot de plaisir. Ces accessoires de mode constituent des cadeaux par excellence pour marquer un an de vie commune avec l’homme que vous aimez tant.

Une chevalière

Aussi appelée anneau sigillaire, la chevalière est le bijou pour homme par excellence. Elle se présente sous la forme d’une bague dotée d’un large chaton. Sur celle-ci, on peut graver une armoirie ou encore des initiales. Il n’est pas rare non plus de la voir agrémentée d’une pierre précieuse. Porter une chevalière avec une pierre imposante est souvent synonyme d’autorité et de pouvoir.

Une gourmette

Les gourmettes peuvent faire office de cadeaux à l’occasion d’un anniversaire de vie commune. Formés d’une chaîne en métal et d’une plaque rigide, ces bijoux sur-mesure sont personnalisables à souhait. Vous pouvez notamment choisir le type de mailles. Traditionnellement, la plaque d’une gourmette est destinée à recevoir le prénom de son propriétaire. À l’envers de la plaque, se trouve sa date de naissance.

Des boutons de manchette

Chic et originale, une paire de boutons de manchette saura rehausser le costume de votre mari. Les boutons de manchette noirs sont parfaits avec un smoking. Si vous optez pour des modèles dorés ou argentés, veillez à ce qu’ils soient discrets. En effet, les accessoires de ce genre ne conviennent pas au smoking en soirée. En revanche, si votre mari compte les porter en cérémonie, ces modèles seront tout à fait adaptés.

Il n’y a rien de plus beau que de faire plaisir à celui, ou à celle qu’on aime. Porteurs de valeurs et de signes d’attention, les bijoux sont des cadeaux parfaits pour un premier anniversaire de vie commune.