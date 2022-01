Home » Famille Comment accompagner vos proches dans le deuil ? Famille Comment accompagner vos proches dans le deuil ?

La perte d’un être cher est un événement par nature très douloureux. Au cours de cette épreuve, les émotions fortes ressenties fragilisent les personnes endeuillées. C’est le moment où elles ont le plus besoin de réconfort et de soutien de la part de leurs proches. Néanmoins, l’attitude et les comportements à adopter pour soutenir comme il se doit une personne endeuillée sont parfois difficiles à cerner. Alors, découvrez ici comment accompagner vos proches dans le deuil.

Envoyez des fleurs à vos proches endeuillés

C’est le moyen classique d’exprimer sa sympathie aux proches qui ont perdu un être cher. Il est également possible de déposer ces fleurs au funérarium ou sur la tombe du défunt pour la fleurir, lors de la Toussaint, ou simplement chaque fois que l’on souhaite rendre hommage à la personne disparue. Lors des cérémonies d’inhumation, les bouquets de fleurs sont généralement accompagnés de raquettes et de coussins : opter pour la livraison d’un bouquet de deuil ou pour un enterrement est ainsi un acte chaleureux, très apprécié par les proches du défunt. Il est nécessaire de pouvoir livrer ces fleurs à l’endroit de votre choix : chez vos proches endeuillés, au cimetière, au funérarium…

Concernant les fleurs à envoyer, il est recommandé de bien les choisir, car l’effet désiré en dépend grandement. En général, les fleurs de deuil sont de couleur blanche, issues d’espèces nobles comme le lys ou les roses. Le blanc est en effet utilisé pour représenter la pureté et le repos éternel.

Le rose et le rouge sont de plus en plus préférés par de nombreuses personnes pour les fleurs d’enterrement. Ces couleurs sont choisies pour honorer la mémoire des défunts avec beaucoup plus de positivité.

Où trouver des fleurs de deuil ? Il suffit d’effectuer une recherche sur Internet pour trouver un commerçant de fleurs en ligne. Assurez-vous qu’il offre une grande variété de fleurs pour exprimer votre ressenti réel à votre proche dans le deuil. Optez également pour des professionnels capables de livrer le bouquet de fleurs dans un délai de 4 h, tous les jours de la semaine et même les jours fériés. Cela vous permet d’agir avec promptitude, et c’est d’autant plus pratique si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer.

Soyez à l’écoute et disponible

En général, une personne endeuillée souffre profondément. L’incompréhension, la tristesse ou la solitude peuvent rapidement l’envahir et lui faire perdre l’envie de vivre. En ces moments, savoir qu’elle a des personnes à qui parler de ses peines et de ses souffrances sans aucun jugement est très réconfortant.

Pour cela, assurez-vous de notifier à votre proche endeuillé que vous êtes là pour lui. Laissez-lui l’opportunité de vous parler librement quand il en ressentira le besoin. Il est préférable que votre écoute soit principalement silencieuse. Privilégiez le toucher pour montrer votre présence, à l’aide d’une pression à l’épaule ou d’une caresse sur le dos.

Par ailleurs, ne cherchez surtout pas à brusquer cette personne pour qu’elle se rétablisse vite du deuil qu’elle vit. Ne comparez pas son deuil à celui d’une autre personne, car la perte d’un être cher se vit différemment selon la sensibilité de l’individu éploré. Évitez absolument de prononcer des phrases stipulant que la situation passera vite. Cela peut être très pénible pour la personne en deuil.

Offrez votre aide

Aider votre proche endeuillé est également un bon moyen de l’accompagner. Cela se fait sur plusieurs plans en général. Offrez à votre ami ou parent une aide financière pour participer aux charges liées à l’enterrement, par exemple. Assurez-vous de l’aider dans les formalités administratives et la logistique en général si nécessaire. En lui faisant des recommandations avisées, vous pouvez lui faciliter l’organisation des funérailles.