Marketing : comment associer papier et numérique ?

L’avènement des livres électroniques et newsletters est-il synonyme de disparition progressive des livres et magazines en papier ? À cette question, les réponses pourraient bien être divergentes. Mais on conviendra tous qu’il y a au sein de nos sociétés, autant d’aficionados des articles imprimés que de ceux numériques. Que faut-il faire pour associer papier et numérique dans le cadre du marketing ? Découvrez à travers cet article quelques astuces pratiques pour venir à bout de ce dilemme.

L’homme et le papier : une vieille histoire d’amour

Le papier a toujours été utilisé comme le support par excellence de la communication entre les peuples et civilisations du monde. Il a porté des caractères rédigés dans plusieurs langues, et ce à partir de différents écritoires. Et si aujourd’hui nous avons diverses formes de documents en papier, une part du mérite revient au précurseur de l’imprimerie (Johannes Gutenberg). Depuis 1455 où la première machine a vu le jour, le secteur a connu une grande évolution en s’adaptant aux besoins de chaque époque. Sur le site www.lesgrandesimprimeries.com, vous pouvez retrouver les grandes lignes de cette évolution. Aujourd’hui encore, les métiers de l’imprimerie continuent de faire vivre une bonne tranche de la population.

Au nombre de ceux-ci figurent les écrivains, les agences de communication et de presse, sans oublier les entreprises intervenant dans différents secteurs d’activités. On peut cependant se demander si la forte numérisation du marketing n’a pas d’influence sur le chiffre d’affaires des acteurs travaillant le papier. Pour répondre à cette question, nous avons consulté un article publié sur le site https://www.challenges.fr. Ce dernier révèle que l’effet n’est pas si manifeste, puisqu’il existe des statistiques prouvant un intérêt constant pour le support papier.

L’avènement des TIC et ses répercussions sur le marketing

Les Technologies de l’Information et de la communication ont transformé le mode de fonctionnement des sociétés et des entreprises humaines. Aujourd’hui, on dénombre plusieurs dizaines de réseaux sociaux à travers le monde. Et on n’oublie pas le nombre tout aussi important des blogs sur différentes thématiques et des foras regroupant différentes communautés. Il y a pour ainsi dire une audience et un marché à conquérir sur internet. À la lumière de ces éléments, on comprend plus aisément la raison pour laquelle plusieurs entreprises se sont résolument engagées à créer un site internet professionnel.

À l’instar des comptes sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et autres), les sites servent à simplifier la communication. Elles permettent aussi d’atteindre un public parfois plus large. Si le tout est soutenu par une bonne stratégie de marketing digitale, les retombées sont positives. Par ailleurs, divers concepts actuels militent en faveur de l’utilisation du numérique, notamment les enjeux de la protection de l’environnement. Mais cela suffit-il pour que le papier soit totalement jeté aux oubliettes ?

Les solutions actuelles du papier face aux limites du numérique

Le numérique bien qu’avantageux se révèle comme une solution limitée aux besoins marketing des entreprises. Si pour certains, le numérique est une alternative contre l’entassement de piles de dossiers, il ne cesse pas pour autant d’être envahissant pour les lecteurs. En effet, elles sont nombreuses, ces annonces publicitaires qui sont envoyées dans les boites mails de la plupart des internautes et parfois même à leur insu. Cette agression, bien qu’ayant pour but d’attirer le client, ne profite donc pas toujours aux entreprises.

Face à une telle situation, les acteurs de l’imprimerie ont réfléchi dans le sens d’une adaptation des formats papier. Quelle que soit la densité du texte à publier, il est désormais possible de réduire le nombre de papiers nécessaire. À cela s’ajoute l’attachement de certaines personnes à l’odeur du papier. En outre, le papier bio de plus en plus produit tend à résoudre le problème de pollution tellement décrié. Il n’en demeure pas moins persistant.

Face à tout ceci, on conviendra qu’il ne s’agit pas de privilégier l’un ou l’autre de ces supports de marketing. Il faut plutôt songer à tirer le meilleur d’une bonne association entre papier et numérique pour le marketing.

Les outils nécessaires pour une association efficace du papier et du numérique

L’avis du public est partagé quant au besoin de se départir du papier au détriment du numérique. Il faut donc trouver une alternative pour faciliter un meilleur impact des campagnes de marketing. On pourrait par exemple penser à une technologie qui facilite la migration du papier vers le numérique.

Cette dernière consisterait à produire un contenu aussi bien en version papier que numérique. Sur le fichier imprimé, on insérera par exemple un code QR bien lisible. Le lecteur se sentant plus à l’aise avec la lecture sur smartphone pourra donc en scannant le code accéder plus facilement au contenu proposé. On peut également transférer facilement un document sur les médias sociaux pour une meilleure visibilité. L’entreprise menant une telle stratégie marketing a l’assurance d’atteindre un large public. Mais elle doit avant tout effectuer un bon ciblage. Ceci éviterait de gaspiller des ressources considérables.

Concevoir une charte graphique pour faciliter l’association entre papier et numérique

Il n’est pas toujours évident d’obtenir une même qualité de précision sur un fichier numérique et une impression. C’est sans doute la raison principale qui pousse bon nombre d’entrepreneurs à privilégier une option de marketing au détriment de l’autre. Mais, disposer d’une charte graphique professionnelle peut aider à résoudre pleinement ce problème.

Cette dernière permet entre autres à l’entreprise d’orienter les graphistes et tous les autres acteurs de la chaîne de communication dans leurs différentes réalisations. Ceux-ci peuvent ainsi offrir des articles assez représentatifs du label et du message qu’il souhaite transmettre. Les chances d’impacter seront d’autant plus grandes. Il faut donc faire recours à une agence digitale pour concevoir votre charte graphique si vous n’en aviez pas.

L’évolution technologique nous réserve encore de belles surprises dans les mois et années à venir. Il revient donc aux concepteurs de stratégie marketing d’adapter les nouveautés aux besoins actuels. Une chose reste néanmoins certaine, le papier continuera d’occuper une place importante dans nos sociétés.