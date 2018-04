Home » Santé L’ostéopathie comment ça fonctionne et à quel moment consulter ? Santé L’ostéopathie comment ça fonctionne et à quel moment consulter ?

L’ostéopathie, cette médecine complémentaire naturelle, part du principe que le corps fera toujours le nécessaire pour être en capacité de se défendre contre les agressions et maladies à condition que sa structure fonctionnelle (squelette, ligaments, articulations, viscères…) soit parfaitement mobile, saine et équilibrée. Il existe en effet une relation étroite entre les organes internes et la structure mécanique du corps. Selon les préceptes de l’ostéopathie, chaque affection organique est souvent accompagnée de déséquilibres au niveau vertébral, ligamentaire ou musculaire et des manipulations et pressions au niveau des tensions parviennent à faire disparaître les symptômes.

Un ostéopathe à Courbevoie peut vous recevoir en cabinet et pratiquer à domicile, vous permettant dans ce cas de bénéficier des meilleurs soins ostéopathiques sans avoir à vous déplacer.

Comment fonctionne l’ostéopathie ?

Le traitement de l’ostéopathe consiste donc à rétablir l’harmonie du corps grâce à des manipulations douces et adaptées de plusieurs parties du corps, qui visent à débloquer les tensions, les mauvaises postures et à apaiser les éventuelles lésions qui sont à l’origine des symptômes ressentis. Ainsi, le corps est appréhendé dans sa globalité et considéré comme un tout. Une ancienne entorse au genou peut par exemple être à l’origine d’un mal de dos chronique, le corps ayant compensé et transféré les tensions ailleurs pour éviter la claudication. Le travail de l’ostéopathe consiste donc à remonter cette chaîne d’événements et à retrouver l’origine première des douleurs et des gênes ressenties par le patient.

L’outil principal de l’ostéopathe sont ses mains. Il travaille à mains nues et utilise ses connaissances antomiques et physiliogiques pour appliquer une succession de manipulations douces, des massages, des pressions et d’autres manipulations indolores qui rétablissent l’harmonie du corps dans sa globalité. Un problème musculaire, osseux ou vertébral délaissé et sans manipulations correctives peuvent finir par provoquer un problème plus important, par exemple au niveau organique. L’ostéopathe parvient alors à détecter et à soigner, grâce à ses mains et sa palpation fine, les déséquilibres qui ont provoqué les symptômes ressentis.

Quand consulter un ostéopathe ?

En ostéopathie, le corps entier est considéré comme un réseau complexe d’interdépendances. L’ostéopathe a pour objectif de déceler les lésions invisibles qui sont souvent des séquelles de chocs, de chutes, de faux mouvements ou de mauvaises postures. Une perte de mobilité au niveau des tissus a des répercussions sur le bon fonctionnement des organes et peut provoquer non seulement des douleurs dorsales, vertébrales ou cervicales mais aussi des maux de tête, de ventre, du stress, des troubles du sommeil ou encore des problèmes digestifs. Tous ces symptômes peuvent alors être traitées grâce à l’ostéopathie.

Si la majorité des français consulte un ostéopathe pour des problèmes de dos, il peut également être utile d’avoir recours à une ou plusieurs séances d’ostéopathie dans le cas de douleurs chroniques ou de gênes fréquentes qui ne disparaissent pas avec les traitements classiques (troubles digestifs, céphalées, stress, anxiété, hyperactivité, insomnies…). L’ostéopathie pour les femmes enceintes et les nourrissons est également très utile pour apaiser les petits maux et maintenir l’harmonie du corps. Même si tout va bien, il est également recommandé d’avoir recours à des consultations en ostéopathie préventive au moins une fois par an pour un rééquilibrage complet du corps, il n’est pas nécessairement utile d’obtenir une recommandation de son médecin traitant.