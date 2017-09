L’importance de la digitalisation des PME

Avec la course folle du numérique, les commerces et les PME ont du mal à suivre le rythme. Selon des études menées par American Express France, 3 TPE sur 10 disposent d’une plateforme d’e-commerce. La digitalisation de ces entreprises est le domaine de prédilection de la Start-up We Love Customers. Dès sa création en 2016, cette structure a compris tôt les enjeux des solutions digitales, qui offrent aux petites entreprises une meilleure visibilité sur la toile et d’atteindre une plus grande cible. Focus.

Le retard dans la digitalisation

La France est une excellente pépinière de start-up avec les meilleurs inventeurs. Mais on ne peut pas en dire autant avec la communauté de commerçants. A l’heure où Amazon est devenue l’un géant de la vente en ligne, les commerçants français sont en retard dans le domaine de l’e-commerce, l’utilisation d’outils digitaux et la présence dans leurs réseaux sociaux.

Alors que 7 consommateurs sur 10 font leurs achats sur internet. Cet écart constitue un frein pour la pérennité de leurs entreprises et la bonne marche de leurs affaires. Il faut même expliquer à certains commerçants que promouvoir leurs produits sur le Web est aussi important qu’avoir de l’électricité dans leur local ! Même si d’autres entrepreneurs sont conscients que la digitalisation constitue un véritable enjeu, par contre ils craignent les dépenses élevées pour pouvoir bénéficier de ces services.

La solution de digitalisation

Pour faciliter le processus de digitalisation, We Love Customers a choisi la souplesse des services proposés et des coûts bas pour convaincre les chefs de TPE de s’ouvrir au monde virtuel, quel que soit leur domaine d’activité. Parmi ces solutions, la publicité géolocalisée permet aux PME d’atteindre une cible locale et d’assurer leur fidélisation. We Love Customers est l’entreprise spécialisée dans la publicité géolocalisée et présente une plateforme pour promouvoir les produits et services des entreprises.

Elle accompagne les entreprises à mieux intégrer l’univers du numérique, car les modes de consommation et d’achat ont évolué. Les restaurants, garages, les commerces … tirent le meilleur parti des nouvelles technologies. Pour accéder aux services de We Love Customers, il n’est pas nécessaire d’ouvrir un compte sur un réseau social ou d’avoir un site Web. Le parrainage client est un autre aspect, qui peut développer le réseau commercial de l’entreprise, même si elle est de petite taille. Ces solutions permettent de développer leurs chiffres d’affaires, sans que leurs habitudes soient bouleversées.