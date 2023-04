L'histoire du dragon et sa représentation

Le dragon est l'une des créatures mythologiques les plus populaires de nos jours. Il a toutefois une longue histoire que beaucoup ignorent. On associe souvent le dragon à une créature à l'allure d'un reptile avec d'énormes ailes, qui crache du feu et attaque des châteaux. Sachez toutefois qu'il a eu des débuts plus humbles, comme beaucoup d'autres créatures légendaires.

Le mythe du dragon est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. On le retrouve dans les premières cultures mésopotamiennes. Les contes de dragons sont également connus dans de nombreuses cultures anciennes : américaines, chinoises, japonaises, indiennes et européennes. Leur histoire est riche et longue. Ils continuent aujourd'hui de fasciner et font l'objet de nombreuses adaptations au cinéma. Ces serpents géants avaient souvent de nombreuses caractéristiques terrifiantes, allant de la peau fluorescente à la capacité de respirer le feu et de voler.

A lire également : Et si vous oubliez vos règles ?

Le mot dragon vient du grec « drakon » qui signifie « grand serpent » ou « serpent de mer ». La plupart des dragons sont décrits comme étant de nature maléfique. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. En effet, certains d'entre eux sont considérés comme des créatures bienveillantes. C'est la raison pour laquelle on retrouve cette créature ornée de bijoux, de vêtements et d'autres accessoires. Quelle est l'histoire du dragon et quel est son symbolisme ? Nous vous disons tout au sujet de cette créature légendaire.

L'évolution du dragon

Si on ne sait pas quand ni où les histoires de dragons sont apparues pour la première fois, on sait qu'ils ont été décrits dès l'époque de la Grèce antique, mais aussi celle des Sumériens. Tout comme d'autres créatures mythiques, le dragon pouvait être parfois utile et protecteur, d'autres fois nocif et dangereux. Toutefois, il s'est vu attribué une toute autre image de lui lorsque le christianisme s'est répandu à travers le monde. Il a été alors associé à l'image de Satan.

A lire en complément : N’go Shoes, des baskets solidaires qui se démarquent

À l'époque médiévale, ceux qui ont entendu parler du dragon l'ont connu grâce à la bible. En effet, une partie du livre de Job décrit en détail un monstre massif qui ressemble à un dragon. La croyance aux dragons était basée non seulement sur la légende, mais aussi sur des preuves tangibles.

Les cultures orientales considéraient souvent les dragons comme une divinité bienveillante qui avait le pouvoir sur les tempêtes et l'eau. De plus, on considérait également le dragon comme une créature puissante qui pouvait conjurer le mal.

Les dragons étaient largement considérés comme dépourvus d'ailes avant le Moyen-Âge. Ce n'est qu'après cette période qu'ils ont été représentés comme des serpents géants ailés dans les cultures occidentales. La plupart des dragons chinois sont, quant à eux, illustrés comme une créature écailleuse ressemblant à un serpent sans ailes avec 4 membres comportant chacun 5 griffes. Les dragons présentés dans les livres ou les films pour enfants sont parfois similaires à l'image du dragon occidental, mais la plupart sont affichés comme étant assez dodus.

Il est très courant en Chine de porter un collier dragon pour son symbolisme. En effet, les pendentifs dragon de style chinois conviendront aux personnes qui souhaitent souligner leur force, leur sagesse et leur sobriété. C'est également un moyen de faire preuve de bienveillance. Un pendentif dragon est également considéré comme un porte-bonheur qui agit sur la santé et l'harmonie du corps et de l'esprit.

Les différents types de dragons chinois

Les dragons sont connus dans les cultures orientales pour être très protecteurs et puissants. Porter des images et des bijoux à l'image de cette créature permet ainsi d'avoir sa protection symbolique et d'envoyer un message à ceux avec qui vous interagissez. En effet, les bijoux de dragon vous permettent d'affirmer votre audace, votre élégance, votre sagesse, votre courage et votre générosité. Sachez alors qu'il existe plusieurs types de dragons chinois :

Tianlong : le dragon qui tire les chars pour les dieux.

Shenlong : contrôle le vent et la pluie.

Fucanglong : un dragon gardien du trésor.

Dilong : dragon de la Terre qui veille sur les ruisseaux et les rivières.

Yinglong : ancien dragon ailé, le seul dans la culture chinoise.

Qiolong : dragon à cornes.

Panlong : dragon d'eau.

Huanglong : un dragon sage couleur jaune reconnu pour ses connaissances.

Long Wang : 4 rois dragons qui règnent chacun sur l'une des 4 grandes mers. Ces dragons ont la capacité de changer de forme.

Le symbolisme du dragon

L'image du dragon est associée à la magie, la longévité et la sagesse, la puissance, la protection et la chance. L'image d'un dragon symbolise également le pouvoir, le courage et la bonne fortune. Les enfants nés pendant l'année du dragon sont d'ailleurs considérés comme dotés d'un grand potentiel et d'une bonne fortune.

Le dragon jaune est le totem de la famille impériale chinoise. Il symbolise la fertilité, le soleil levant et la connaissance divine. Pour un chinois ordinaire, le dragon est un symbole de l'énergie masculine Yang.

Les Japonais considèrent les dragons comme des créatures dont le pouvoir et la puissance sont supérieurs à ceux des dieux. Ils sont dotés d'une connaissance et d'une sagesse extraordinaires. Au pays du soleil levant, le dragon le plus puissant est Ryûô. Il est le maître des mers et des océans. Selon les légendes, sa fille était l'épouse du premier empereur du Japon.

De nombreux empereurs japonais ont représenté le symbole du dragon sur leurs vêtements comme un signe de majesté. Le dragon peut être représenté sur des pendentifs, des portefeuilles, des vêtements et d'autres accessoires. Leur signification diffère selon leur représentation dont voici ci-dessous quelques exemples :