Comment bien choisir son pendentif ?

Vous venez de faire l’acquisition d’une jolie chaîne en or ou en argent et vous êtes maintenant à la recherche du pendentif qui va l’accompagner. Ce choix est d’abord une histoire de personnalité, de goût et de valeur. Voyons ensemble le pendentif idéal qui sera fait pour vous.

Quel pendentif vous conviendra ?

Le pendentif est monté sur une chaîne grâce à son anneau et se porte généralement autour du cou. On trouve sur le marché tous genres de pendentifs pour femme, il en existe des fantaisies ou bien de joaillerie. Les matières diffèrent également avec l’or, l’argent, le bronze avec la présence d’une pierre précieuse sertie ou non sur le bijou ou tout simplement en bois ce qui permet de varier les couleurs.

Il faut choisir le pendentif adapté à votre style, il doit correspondre à votre personnalité. Si vous êtes plutôt extravagante, adoptez un pendentif fantaisie avec de grandes pierres colorées. Si par contre vous êtes plutôt sophistiquée et classique optez pour un modèle épuré et fin en or ou argent avec des diamants ou de petits cristaux.

Pour assortir votre pendentif à votre tenue, il faut associer les couleurs. Les bijoux en or s’adaptent à une une peau sombre et ceux en argent s’accordent avec une peau et des cheveux clairs. N’hésitez pas à user du contraste pour mettre en valeur votre collier, en effet un pendentif clair sur une tenue sombre sera mis en évidence.

Les différents modèles de pendentifs ?

Il existe une multitude de formes et des symboliques différentes, autant de choix possible pour trouver le pendentif qui vous correspond :

Les pendentifs en forme de cœur qui est le symbole universel de l’amour.

Les pendentifs en forme de lettre pour plonger au cœur de l’alphabet et y retrouver l’initiale de votre prénom ou de votre nom.

La main de Fatma, également appelée khamsa, qui représente le chiffre 5 : c’est un signe de protection utilisé comme porte bonheur.

Les médailles en forme de l’arbre de vie, qui symbolisent la force de la vie, ses origines et l’importance de ses racines.

Les pendentifs perles qui viendront sublimer votre tour du cou.

Les pendentifs diamant sublimeront tous vos colliers et vos chaînes.

Les pierres semi-précieuses ou pierres fines comme l’améthyste, le jade ou l’ambre, offrent une grande palette de couleurs plus ou moins transparentes pour apporter la bonne humeur et la gaieté à vos tenues.

Si vous hésitez encore entre plusieurs modèles, essayez-les et demandez-vous lequel correspondra le mieux à votre personnalité.