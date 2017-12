Home » Web / Hi-tech Les trois critères clés liés à l’achat d’une imprimante photo professionnelle Web / Hi-tech Les trois critères clés liés à l’achat d’une imprimante photo professionnelle

En matière d’impression photo, les professionnels ont des besoins hautement élevés. L’acquisition d’une imprimante photo professionnelle ne se fait pas de manière fortuite, mais doit être le fruit d’une réflexion particulière. En effet, l’achat de ce type d’imprimante photo est conditionné par trois critères clés :

La marque

Aujourd’hui, il existe une grande variété de marques d’imprimantes photo professionnelles. Sur le web, on retrouve des modèles réservés au grand public et aux professionnels. Pour un usage professionnel, il est préférable d’opter pour des marques de qualité à l’image de Mitsubishi, de Canon, de HP, de Lexmark, de Canon, de DNP, d'Epson, etc.

Ces marques ont l’avantage de proposer des produits performants capables de préserver la qualité des photos. Par ailleurs, ces imprimantes pourront imprimer dans un large éventail de formats : 10×15, 13×18, 15×20, 20×25, 20×30, etc.

Les performances

Que ce soit pour des impressions en noir/blanc ou des impressions en couleur, votre imprimante photo professionnelle doit bénéficier des meilleures performances. Elle doit être en mesure de restituer fidèlement les couleurs, d’imprimer rapidement, d’imprimer sur divers papiers, de préserver la qualité des fichiers RAW ou JPEG, etc.

Par ailleurs, il est préférable d’opter pour des modèles polyvalents équipés d’un scanner, du Wi-Fi, de l’Ethernet, de la fonction recto / verso, d’un port USB et/ou d’un lecteur de carte mémoire, etc. Pour des photos de qualité, pensez également à choisir une imprimante dotée d’une excellente résolution d'impression.

Le prix

Le prix d’une imprimante professionnelle peut facilement dépasser le millier d’euros. Pour réaliser des économies, il est souhaitable de s’adresser à un grossiste photo. Ce dernier sera en mesure de vous fournir votre imprimante photo professionnelle au meilleur prix.

En plus d’avoir la possibilité d’acquérir un large choix d’imprimantes photo, vous aurez l’opportunité unique de profiter de prix réduits. D’autres produits, à l’instar des consommables, des appareils compacts numériques, des cadres photo, du matériel de découpage, etc., vous seront proposés.