Les tendances en matière de chirurgie esthétique

Depuis des millénaires, le rapport avec son propre corps est source de complexe. Si, en ces temps reculés, les Égyptiens pratiquaient principalement la reconstruction des lèvres, des oreilles ou du nez, depuis la Première Guerre mondiale, la chirurgie plastique, réparatrice et esthétique permet de résoudre les problèmes physiques, mais aussi de traiter les malformations et déformations corporelles. Une branche chirurgicale qui ne cesse de connaître des évolutions techniques.

Oreilles décollées, poitrine trop petite, cuisses trop grosses, nez pointu, rides, double menton ou encore calvitie, autant d’exemples de petits défauts qui sont à l’origine de gros complexes. La chirurgie esthétique est certes un acte médical, mais c’est surtout une solution magique pour que chacun puisse arborer une silhouette plus conforme et se sentir mieux dans son corps. Bien entendu, le rêve peut virer au cauchemar s’il est pratiqué à outrance et par du personnel pas toujours qualifié comme c’est le cas en Chine. En France, fort heureusement, la pratique de la chirurgie esthétique est bien plus encadrée.

Focus sur les innovations en matière de chirurgie esthétique

La chirurgie esthétique est une pratique qui s’est banalisée et, il n’est plus indispensable de faire la une des tabloïds pour recourir au bistouri ! Cependant, comme toute opération chirurgicale, il estprimordial de solliciter un chirurgien qualifié et spécialisé en chirurgie esthétique plastique et reconstructrice. Ce dernier dispose des compétences, de l’expérience requise pour traiter efficacement le problème, réduire le facteur risque et mener l’opération dans de bonnes conditions. Quelles sont alors les pratiques qui font rêver les femmes, mais aussi les hommes ?

La liposuccion

Modeler ou remodeler sa silhouette grâce à la liposuccion est possible grâce à la liposuccion. Également appelée lipoaspiration, cette intervention chirurgicale et esthétique permet de supprimer définitivement les amas graisseux accumulés dans certaines régions du corps. Complément à l’amincissement, pratiquée au niveau de toutes les régions du corps – cuisses, ventre, dos, bras, menton, poignées d’amour, mollets, hanches, chevilles ou encore genoux – cette intervention de courte durée est un complément aux mesures de bonne hygiène alimentaire entreprises.

La rhinoplastie

La rhinoplastie est à l’image de la liposuccion, l’une des opérations de chirurgie esthétique vedette. Parce qu’il se voit comme le nez au milieu de la figure, le nez peut subir une rhinoplastie fonctionnelle dans le but de redresser la cloison pour améliorer la respiration ou bien une rhinoplastie correctrice en vue de modifier sa morphologie. Redresser, raccourcir, diminuer en hauteur ou en largeur le nez, la démarche doit également bien cerner les besoins. Là encore, seul un chirurgien plasticien expert saura transformer le nez et faire que le visage soit bien plus harmonieux et/ou fonctionnel.

La chirurgie des seins

Réel handicap esthétique et physique pour les femmes, la chirurgie des seins est une référence pour harmoniser le buste. Il existe de nombreuses techniques qui permettent de retrouver sa féminité. Et, il est une méthode, la reconstruction DIEP – également appelée technique du lambeau – qui permet de reconstruire le sein sans prothèse et ce, à partir d’une autogreffe de tissu abdominal.

Le lifting

Le terme de lifting désigne tous les actes médicaux qui permettent de corriger l’affaissement de la peau. Les bajoues, l’approfondissement des sillons d’expression nasogéniens, les pattes-d’oie en sont les principaux exemples. La remise en tension de la peau permet alors de redonner du volume au niveau d’une région du visage ou du cou. Il est également possible de lutter contre le vieillissement cutané en ayant recours à des produits de comblement.

La chirurgie des fesses

Dernière tendance en termes de chirurgie esthétique, avoir des fesses bien galbées, fermes et remontées. Et, pour avoir des fesses hautes, rondes et musclées, le chirurgien esthétique est à même de faire les choix thérapeutiques en fonction des spécificités anatomiques des fesses. Il peut alors combiner plusieurs techniques comme la pose d’implants fessiers, réinjecter de la graisse dans les fesses ou de l’acide hyaluronique, procéder à une plastie cutanée du sillon par désépidermisation ou encore faire un liftage de la peau.