Actu Les services de www.mabiereartisanale.fr/

Le site www.mabiereartisanale.fr/ vous présente plusieurs variétés de services. Vous trouverez sur le site un service de conseil à la clientèle, un service d’orientation, un service de réception des requêtes, un service de paiement et un service de suivi à la clientèle.

Le service du conseil à la clientèle

Pour vous aider dans le choix d’une boisson, les professionnels vous accompagnent par les conseils. Ils vous apportent les informations suffisantes sur la qualité de la bière, les modalités de sa préparation et surtout les performances de son brasseur. À travers le même service, vous pouvez poser toutes vos questions et vous trouverez les réponses appropriées. Pour vous aider à choisir, ma bière artisanale met à votre service une équipe qui rapproche votre goût à vos différents repas. Le choix sera donc effectué en

fonction de la cérémonie choisie ou des repas qui accompagneront la consommation. C’est aussi l’occasion de vous expliquer les fonctionnalités de chaque type de bière que vous allez choisir. Certaines sont rafraîchissantes, d’autres sont désaltérantes et d’autres sont à déguster pour une longue durée. Il n’est donc pas difficile de faire un choix si vous ne connaissez rien aux bières.

Le service d’orientation

Les professionnels ont mis ce type de service pour vous accompagner sur la procédure de la transaction. C’est en communicant avec ledit service que vous découvrirez tous les forfaits présentés par l’entreprise. Vous serez alors orienté vers la formule qui vous facilitera la consommation permanente de la bière. Les conseillers en orientation mettent l’accent sur votre localisation et votre goût pour vous offrir un service satisfaisant et impeccable.

Le service de réception de vos requêtes

C’est un service qui permet de décrire parfaitement votre besoin. Il repose sur la qualité de la boisson que vous désirez, sur la quantité et surtout sur la durée de livraison que vous allez déterminer. Le service est instauré pour vous permettre de procéder à votre choix en toute tranquillité. Chaque commande est donc enregistrée et traitée conformément à votre besoin. C’est le service qui assure la gestion des stocks et la publication des nouveaux produits.

Le service de paiement

C’est un service qui accepte, tous les modes de paiement sont acceptés. Vous pouvez payer directement à l’agence tous les frais liés à votre transaction. Lorsque cela est possible, réalisez le paiement en espèce. Pour ceux qui souhaitent effectuer le paiement par une carte bancaire, assurez-vous que le paiement est sécurisé. Car l’entreprise met en place un réseau sécurisé. Vous n’aurez donc aucune difficulté pour tous les types de paiement que vous envisagerez.

Le suivi de la clientèle

Par le mécanisme de suivi à la clientèle, vous trouverez une assistance personnalisée. Les professionnels vous accompagnent dans tous les services fournis par la société. Ils reçoivent vos réclamations et mettent tous les moyens en œuvre pour répondre à vos exigences. Ils transmettent avec fidélité vos doléances aux différents brasseurs. Le réseau de suivi assure la communication entre les clients et les fournisseurs.

Avec tous les services préparés par l’entreprise, votre consommation de la bière artisanale sera très aisée. Car vous serez servi chez vous comme si vous étiez à la brasserie.