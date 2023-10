Les particularités de l'assurance auto pour véhicules de collection

Si vous avez une voiture de collection, vous devez sûrement savoir que vous avez un véhicule pas comme les autres. Pour votre assurance auto, on vous parlera même d’une assurance spécifique. En effet, vous n’aurez ni les mêmes garanties, ni le prix qu’avec une assurance classique. Faisons le point sur l’assurance auto pour les voitures de collection.

C’est quoi une assurance voiture de collection ?

L’appellation est assez claire : c’est une assurance pour les véhicules de collection. Pour l’assureur, si vous avez une voiture de collection, il vous orientera vers une assurance auto de collection, car ce n’est tout simplement une voiture comme les autres.

C’est tout à fait compréhensible, car même le Code de la route distingue ces véhicules de collection. En effet, un véhicule porte cette appellation « de collection » si :

Il est âgé de 30 ou plus,

Il ne répond pas aux prescriptions techniques des véhicules modernes.

De par cette distinction, ces véhicules ont un certificat d’immatriculation et une plaque d’immatriculation spécifiques. Seulement, du côté des assureurs, les critères pour porter l’appellation « de collection » ne s’arrêtent pas là, car ils s’étendent aux voitures plus jeunes avec un critère de rareté. Les compagnies proposent alors pour ces voitures-là des assurances spécifiques. Plus d’une compagnie proposent ce type d’assurance et vous pouvez choisir parmi les compagnies d'assurance auto.

Les particularités d’une assurance voiture de collection

On parle ici d’une assurance auto : ceci dit, l’assurance voiture de collection reprend les mêmes garanties que l’assurance pour la voiture classique. Pour l’assurance voiture de collection, on aura la responsabilité civile, la protection juridique, la sécurité conducteur, l’assistance, la défense pénale et le recours suite à un accident, l’incendie et le vol, les catastrophes naturelles, les dommages tous accidents et le décès du conducteur. Vous vous en doutez bien : la responsabilité civile reste la garantie obligatoire, mais les autres garanties peuvent être prises en option.

Pour l’assurance voiture de collection, on a des garanties spécifiques, notamment :

La garantie remboursement en fonction de la côte officielle de la voiture en cas de sinistre,

La garantie circuit couvrant le véhicule lors des manifestations sportives et/ou touristiques,

La garantie rallye de régularité qui ne s’applique que pour les courses n’allant pas au-delà de 50 km,

La garantie accessoires et aménagements qui permet d’avoir un remboursement des équipements en cas de vol ou de vandalisme.

Chez certains assureurs, on peut aussi avoir l’option « trajet de travail occasionnel ».

Pourquoi privilégier une assurance voiture de collection à une assurance auto classique ?

Sachez toutefois que vous pouvez très bien rouler avec une assurance auto classique, même si vous avez une voiture de collection. Il faudrait tout de même comprendre qu’en cas de sinistre, le remboursement ne sera pas toujours satisfaisant.

Côté prix aussi, l’assurance auto de collection n’est pas si chère que l’on pense. Les assureurs ne facturent pas si chers ces propriétaires et conducteurs de voiture de collection, car ces véhicules prennent moins la route et leurs conducteurs sont plus prudents, ce qui fait que pour ces véhicules, le risque de sinistres est moins important.